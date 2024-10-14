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"Ребята бьются отважно": в DeepState рассказали об осложнении ситуации на Курщине

Даяна Швец
14 октября 2024, 15:03
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Самые тяжелые бои сейчас ведутся на западном фланге территорий, которые захватили Силы обороны.
ВГУ, карта Курской области
Аналитик DeepState рассказал о ситуации на Курщине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин из DeepState

На сегодня ситуацию на Курщине можно назвать сложной. Как рассказал в эфире Громадського радио аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый, враг несколько ранее стянул туда от 40 до 50 тыс. военных и много техники и теперь отправил эти резервы в бой.

Кто такой Роман Погорелый?

Роман Погорелый - аналитик, соучредитель проекта DeepState, интерактивной онлайн карты боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны.

"Россияне уже не подтягивают резервы на Курщину. Они подтягивали их раньше. Теперь они эти резервы реализуют. То есть их уже подтянули непосредственно на линию боевого соприкосновения. В целом это от 40 до 50 тыс. военных. Также они стянули туда немало техники. Это такие немалые силы, которые они собрали для своих движений. Ситуация на Курщине сложная, потому что сейчас Силам обороны еще добавилась работа это все группировки сдерживать", - рассказал в эфире Громадського радио аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Однако, несмотря на все попытки и значительные силы врага, Вооруженные силы Украины не перестают проводить на Курщине определенную работу. По словам спикера, наши воины уничтожают противника целыми колоннами.

"[Наши] ребята бьются отважно и до последнего. Это можно увидеть на видео, где они [россияне] лезут целыми колоннами и эти колонны жгут. Но сдерживание такого количества требует большого количества ресурсов и сил", - признал Погорелый.

Роман Погорелый отмечает, что самые тяжелые бои сейчас ведутся на западном фланге территорий, которые захватили Силы обороны. Однако есть определенные изменения и в восточной части.

Пока нет подтверждений о захвате, однако на западе враг начал активно давить на Ольговку. Также активные движения агрессоров происходят в районе сел Новоивановка и Зеленый Шлях. Там и в районе Кремневого фиксируются изменения в позициях, добавляет Погорелый. Кроме этого, на многих направлениях нашим воинам не хватает средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Ситуация на Курщине - что известно

Напомним, что в ВСУ сделали заявление относительно Курской области. Командир 80-й Отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач отметил, что агрессор активно атакует и достигает определенных успехов.

Недавно в DeepState рассказали обстоятельства трагедии, как россияне расстреляли 9 украинских бойцов на Курщине. Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались.

В свою очередь эксперт Михаил Жирохов объяснил трудную ситуацию для РФ на Курщине. Географические особенности на стороне ВСУ, поэтому оккупантам будет очень сложно удержать территорию Новоивановки и Зеленого Шляху.

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