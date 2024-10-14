"В Харькове накрыли концерт": ТЦК пришли сразу к трем музыкальным группам - детали

Некоторым задержанным мужчинам вручили повестки, а один из членов команды уже отправлен на обучение.

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ТЦК провели рейд на концерте в Харькове / Коллаж: Главред, фото: Группа "True Tough", фото: открытые источники

Сотрудники ТЦК не перестают устраивать масштабные облавы в каждом уголке Украины. Под удар попадают и звезды украинской эстрады.

В одном из клубов Харькова было запланировано выступление трех музыкальных групп - "True Tough", "Ґрунт палає" и "Mordox". Однако, как рассказали очевидцы, на место прибыло более 20 сотрудников ТЦК в сопровождении полиции. Они осматривали документы не только у артистов, но и у посетителей события.

Как результат, некоторым задержанным мужчинам вручили повестки, а один из членов команды уже отправлен на учебу.

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"В Харькове накрыли концерт, забрали True Tough. Забрали телефоны, менеджера не пускали. Забрали также участников других групп, которые должны были играть. Всех, кроме Романа. Покрутили посетителей также. По словам очевидцев, рейд был из 20+ представителей ТЦК и полиции. Задержанным выдали повестки, звукорежиссера концерта отправили на обучение", - сообщает Telegram-канал "Сата дерзко про музло".

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Важным моментом является то, что на следующий день музыкальные коллективы должны были присоединиться к благотворительному концерту в Киеве. Однако три группы пришлось убрать из запланированной программы концерта в столице. Как пояснил организатор события, это произошло "из-за форс-мажорных обстоятельств".

"Друзья, к сожалению, из-за форс-мажорных обстоятельств, которые не зависят от нас и на которые мы не можем повлиять как организаторы, три группы (Ґрунт Палає, Mordox, True Tough) не смогут выступить сегодня, но концерт все равно состоится с участием других трех анонсированных команд", - пишет Neformat в Instagram.

Обновление данных / Инфографика: Главред

Военный учет украинцев - главное

Как стало известно, мужчин до 25 лет будут ставить на учет без визита в ТЦК. Информация о них будет автоматически собираться из государственных реестров, что существенно сэкономит время как для работников ТЦК, так и для призывников.

Кроме этого, в ТЦК рассказали, за какие нарушения бронь от мобилизации могут не дать. Если военнообязанный совершил хотя бы одно из списка нарушений, ему могут отказать в оформлении бронирования.

Также в ТЦК раскрыли детали, что происходит с теми, кто не обновил данные в "Резерв+". После того, как поступает сообщение, что военнообязанный не проживает по указанному месту жительства, на основании этого материала формируется запрос в Национальную полицию о подаче в розыск.

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