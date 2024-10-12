'Справедливая мобилизация': в 3 ОШБр отреагировали на массовые рейды ТЦК

Мобилизация в Украине должна охватывать всех граждан, а не только жителей сел и маленьких городков, заявил Максим Жорин.

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В Третьей штурмовой бригаде прокомментировали рейды ТЦК / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Мобилизация в Украине должна охватывать не только села и маленькие городки, но и крупные города, где жители спокойно посещают концерты и рестораны. Так заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал рейды ТЦК в Киеве и других областных центрах.

"Справедливая мобилизация именно так и выглядит - когда не только из сел и маленьких городов забирают людей, но и из крупных городов тоже, где люди себе спокойно ходят на концерты и в рестики", - заявил он.

Военный раскритиковал тех, кто возмущается проверками ТЦК. По его словам, неприемлемо, когда одни борются с врагом уже третий год, а другие живут обычной жизнью.

видео дня

"Не может быть так, что часть страны (воюет - Главред) третий год, а другая часть живет свою жизнь и еще возмущается проверками. Станьте на учет и ходите дальше, в чем проблема", - подчеркнул Жорин.

Смотрите видео рейдов ТЦК:

Видео рейдов ТЦК и СП / Фото: скриншот

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 года, принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Рейды ТЦК по городам Украины - что известно

Напомним, 11 октября, в Киеве возле Дворца спорта работники ТЦК провели массовую проверку документов мужчин, которые выходили с концерта рок-группы "Океан Эльзы". На мероприятии, посвященном 30-летию группы, было около полусотни работников ТЦК. Некоторых из посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто, что стало темой обсуждения в Сети.

Днем 12 октября стало известно, что такие рейды ТЦК прошли еще в нескольких заведениях Киева и других крупных городов Украины.

Как ранее сообщал Главред, Министерство обороны Украины работает над автоматизацией процесса выдачи повесток, в частности вводят их вручение по почте. Начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало подчеркнул, что повестки будут вручаться не только в общественных местах, но и по адресам проживания.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

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