Могут ли полицейские вручать повестки: украинцам дали ответ

Полиция имеет право проверять документы у всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

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Мобилизация в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Работники полиции вместе с представителями ТЦК участвуют в оповещении военнообязанных, проверяют документы, однако не вручают повестки. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью Интерфакс-Украина.

Он отметил, что такая норма направлена на соблюдение военнообязанными законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

По его словам, полиция как выполняла свои обязанности в части доставки в ТЦК и СП военнообязанных по обращению самого ТЦК, так и выполняет. Эти обязанности закреплены в законе "О воинской обязанности и военной службе".

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"Что касается полномочий, которых раньше не было у полиции, то это участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП", - пояснил Выговский.

Он также добавил, что полицейские непосредственно не вручают повестки в ТЦК и СП, ведь это "не предусмотрено законом".

"Полицейские имеют право проверять документы у всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от оснований, определенных законом Украины "О Национальной полиции"", - подчеркнул глава Нацполиции.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, 9 октября, во время заседания Верховная Рада Украины запретила мобилизацию 18-25 летних граждан. Однако, законопроект не предусматривает демобилизации граждан, уже мобилизованных в ВСУ благодаря существованию предыдущих законодательных норм.

Начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало сообщил, что все отсрочки от мобилизации для украинцев будут отменены после 9 ноября 2024 года. Для продления срока действия отсрочки от мобилизации, военнообязанный должен предоставить в ТЦК и СП документы, подтверждающие право на получение отсрочки.

Кроме того, в Украине изменили правила мобилизации для военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет. Такие лица могут быть призваны только по специальному мобилизационному распоряжению.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

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