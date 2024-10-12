Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Могут ли полицейские вручать повестки: украинцам дали ответ

Мария Николишин
12 октября 2024, 15:58
120
Полиция имеет право проверять документы у всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.
Могут ли полицейские вручать повестки: украинцам дали ответ
Мобилизация в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Работники полиции вместе с представителями ТЦК участвуют в оповещении военнообязанных, проверяют документы, однако не вручают повестки. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью Интерфакс-Украина.

Он отметил, что такая норма направлена на соблюдение военнообязанными законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

По его словам, полиция как выполняла свои обязанности в части доставки в ТЦК и СП военнообязанных по обращению самого ТЦК, так и выполняет. Эти обязанности закреплены в законе "О воинской обязанности и военной службе".

видео дня

"Что касается полномочий, которых раньше не было у полиции, то это участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП", - пояснил Выговский.

Он также добавил, что полицейские непосредственно не вручают повестки в ТЦК и СП, ведь это "не предусмотрено законом".

"Полицейские имеют право проверять документы у всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от оснований, определенных законом Украины "О Национальной полиции"", - подчеркнул глава Нацполиции.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, 9 октября, во время заседания Верховная Рада Украины запретила мобилизацию 18-25 летних граждан. Однако, законопроект не предусматривает демобилизации граждан, уже мобилизованных в ВСУ благодаря существованию предыдущих законодательных норм.

Начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало сообщил, что все отсрочки от мобилизации для украинцев будут отменены после 9 ноября 2024 года. Для продления срока действия отсрочки от мобилизации, военнообязанный должен предоставить в ТЦК и СП документы, подтверждающие право на получение отсрочки.

Кроме того, в Украине изменили правила мобилизации для военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет. Такие лица могут быть призваны только по специальному мобилизационному распоряжению.

Могут ли полицейские вручать повестки: украинцам дали ответ
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине Национальная полиция новости Украины ТЦК и СП
Реклама

Главное за день

Ещё
"Покрошили" штурмовиков РФ на востоке: десантники ВСУ отразили атаку врага

"Покрошили" штурмовиков РФ на востоке: десантники ВСУ отразили атаку врага

17:01Украина
РФ ударила по Сумам ракетами и дронами: есть пострадавшие, в городе "прилеты"

РФ ударила по Сумам ракетами и дронами: есть пострадавшие, в городе "прилеты"

15:42Украина
РФ стягивает резервы и готовит новый штурм: в ВСУ назвали вероятное направление

РФ стягивает резервы и готовит новый штурм: в ВСУ назвали вероятное направление

14:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли на одностороннем движении ехать задом: водители будут удивлены

Можно ли на одностороннем движении ехать задом: водители будут удивлены

Как убрать известковый налет с душевых леек: нужно всего одно простое средство

Как убрать известковый налет с душевых леек: нужно всего одно простое средство

Крысы и мыши "убегут сразу": названо лучшее домашнее средство от грызунов

Крысы и мыши "убегут сразу": названо лучшее домашнее средство от грызунов

Успешная операция: в Генштабе ВСУ раскрыли детали удара по нефтебазе на Луганщине

Успешная операция: в Генштабе ВСУ раскрыли детали удара по нефтебазе на Луганщине

Гороскоп на завтра 13 октября: Водолеям - не повезет, Овнам - долгожданный звонок

Гороскоп на завтра 13 октября: Водолеям - не повезет, Овнам - долгожданный звонок

Последние новости

17:01

"Покрошили" штурмовиков РФ на востоке: десантники ВСУ отразили атаку врага

16:44

В Раде предлагают выплачивать пенсии по-новому: к чему готовиться пенсионерам

16:44

Как сейчас выглядит Ющенко и его жена: появились свежие фото

16:40

Цены установили рекорд за семь лет: в Украине резко подскочила стоимость двух овощей

16:20

В сети появилось редкое фото непубличного сына Майкла Джексона

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
16:03

"Решение завершать эту фазу войны принято": эксперт указал на важный момент

15:58

Могут ли полицейские вручать повестки: украинцам дали ответ

15:52

Подает важный сигнал: почему кот мурлычет как трактор - откуда на раздается звукВидео

15:42

РФ ударила по Сумам ракетами и дронами: есть пострадавшие, в городе "прилеты"

Реклама
15:34

Путин боится вероятной ликвидации: эксперт озвучила главный страх диктатора

15:10

ВСУ ждут чрезвычайно тяжелые бои за один украинский город - Дикий

14:57

Отключение света в восьми областях Украины: как объясняют ситуацию в Минэнерго

14:57

РФ стягивает резервы и готовит новый штурм: в ВСУ назвали вероятное направление

14:37

Найти 3 отличия сможет только самый внимательный: загадка для самых больших умников

14:13

Ювелирный этикет: как правильно носить украшенияВидео

13:43

У Зеленского заговорили об окончании войны и раскрыли цель плана победы Украины

13:39

$50 млн превратились в пепел: ВСУ "приземлили" очередную СУшку РФ

13:32

"Пытались взять в котел": РФ изменила планы наступления на ключевой город - Селезов

13:13

"Вот что будет, если рухнет Селидово": Коваленко поделился мрачным прогнозом

12:46

От орхидей до денежного дерева: какие растения приносят счастье и удачу в дом

Реклама
12:43

Украинские силы восстанавливают позиции на Курщине и берут пленных – боец ВСУ

12:38

"Нужно прекратить": в США жестко прокомментировали заявление Лаврова о войне

12:38

Идеально для свадьбы: как сделать букет с флористической губкой своими рукамиВидео

11:45

РФ атаковала Украину неизвестными ракетами и БПЛА: в пяти областях гремели взрывыВидео

11:37

Как узнать свою силу и предназначение в жизни: точный разбор по дате рожденияВидео

11:14

"Разгром" россиян на Юге: ВСУ уничтожили немало техники и поразили важные точки

10:58

Зачем ставить гортензию в холодильник: раскрыт секрет опытных флористовВидео

10:44

Россиян "заманили" в ловушку: ВСУ наносят катастрофические потери войскам РФ в Торецке

10:24

Красный уровень будет "драконить" страну: магнитные бури на выходные, 12-13 октября

10:00

Кому придется платить больше: как в Украине повысили налоги

09:53

Успешная операция: в Генштабе ВСУ раскрыли детали удара по нефтебазе на Луганщине

09:51

Только не корона: стало известно, кем мечтает стать старший сын Уильяма и Кейт

09:40

"Будет очень сложно удержать территорию": эксперт объяснил трудную ситуацию для РФ на Курщине

09:30

Как сохранить отношения в браке: Мила Кунис поделилась своим секретом

09:18

Войска КНДР уже в Украине: РФ готовит тысячи солдат для участия в боевых действиях - ISW

09:07

Ежедневные потери РФ приближаются к 1 300 человек: заставит ли это Путина закончить войну

09:05

Как по этикету одеваться в театр и как правильно себя вести в фойе, зале и на выходеВидео

09:02

Кровная месть Кадырова. Что это означает для российских элитмнение

08:41

"Этой девушки уже нет": в РФ рассказали о трагедии Успенской и ее дочери

08:33

После прилета начался пожар: россияне жалуются на удар по нефтебазе на ЛуганщинеВидео

Реклама
07:47

Войска РФ перешли в масштабное наступление на Курщине: в ISW назвали цели врага

07:35

Сколько спичек на картинке: большинство людей не сможет дать правильный ответ

06:17

Кадыров: "Кровная месть" и игра на повышениемнение

05:55

Можно ли употреблять слово "сушилка": ответ удивит многихВидео

05:03

Будет, как из магазина: как за секунды заточить терку - гениально простой метод

04:33

В Украине подорожает косметика на 20-50%: Forbes назвало причину

03:46

Гороскоп на завтра 13 октября: Водолеям - не повезет, Овнам - долгожданный звонок

02:49

Речь не о победе Украины: в чем суть плана США по завершению войны

02:10

Как убрать известковый налет с душевых леек: нужно всего одно простое средство

01:37

НАТО впервые за более чем 25 лет собралось пересмотреть отношения с РФ - Politico

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять