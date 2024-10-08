Все отсрочки от мобилизации будут действовать только до 9 ноября: в ТЦК сделали заявление

В ТЦК рассказали о том, как восстановить отсрочку от мобилизации после 9 ноября и привели примеры ситуаций, когда отсрочку могут не продлить.

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Отсрочка будет действовать только до 9 ноября - в ТЦК назвали причину / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Главред

Все отсрочки от мобилизации для украинцев будут отменены после 9 ноября 2024 года. Для продления срока действия отсрочки от мобилизации, военнообязанный должен предоставить в ТЦК и СП документы, подтверждающие право на получение отсрочки. Об этом в интервью Главреду рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

Сергей Монукало отметил, что после подписания каждого нового закона о продлении военного положения и мобилизации, военнообязанные, которые имеют право на отсрочку, должны подтвердить это право, подав соответствующие документы.

"Например, если военнообязанный имел отсрочку по обучению, то надо подтвердить, что он не отчислен из учебного заведения и его обучение продолжается. Если отсрочка от мобилизации связана с тем, что военнообязанный является отцом трех несовершеннолетних детей, то надо подтвердить, что срок отсрочки до сих пор актуален, а не закончился из-за того, что ребенок стал совершеннолетним", - отмечает он. видео дня

Он добавляет, что если срок бронирования закончился или возникли другие основания для отсрочки, нужно снова подать документы, чтобы продлить отсрочку от мобилизации.

Что известно о новом законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Монукало Сергей Станиславович Монукало - начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Полковник ВСУ.

Мобилизация в Украине - кто имеет отсрочку от мобилизации

Напомним, как ранее сообщал Главред, отсрочка от мобилизации, которая предоставляется военнообязанным на срок до 90 дней, теперь будет действовать до 9 ноября. После этого, как пояснил спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин, ее необходимо будет продлевать, в частности для тех, кто получил отсрочку в сентябре или октябре. После 9 ноября им придется снова пройти всю процедуру.

Помощник начальника ТЦК Тернопольской области Роман Грунда предупредил, что военнообязанные, которые не оформили отсрочку должным образом, подлежат мобилизации на общих условиях.

12 сентября президент Зеленский подписал законопроект №11391, который вносит изменения в закон о мобилизации, в частности относительно отсрочки для тех, чьи родственники погибли на войне.

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