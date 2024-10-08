Путин вывел комплекс "Ярс" на дежурство специально к "Рамштайну": что это значит

Эксперт Дмитрий Снегирев обратил внимание, что вывод россиянами на боевое дежурство ядерного комплекса "Ярс" совпал не только с днем рождения Путина (7 октября), но и с новым заседанием "Рамштайн". Впрочем, считает Снегирев, это все еще "политический блеф" Кремля.
В своем блоге на Главреде эксперт отметил, Кремль не оставляет намерений и в дальнейшем использовать ядерный шантаж - уже как элемент диктата.
"На фоне того, что ядерную доктрину Российской Федерации дважды поставили под сомнение, в Кремле решили вытащить еще один "джокер" с Ярсом", - пояснил Снегирев.видео дня
Более того, в марте Россия отчитывалась об успешном испытании "Ярса", что тоже совпадало с заседанием "Рамштейна".
"2 марта они (россияне, - Главред) провели якобы успешное испытание Ярса, которое так же было элементом военно-политического давления накануне очередного "Рамштейна". Поэтому ситуация с "Ярсом" имеет такую же мотивацию, поскольку во время встречи в "Рамштайне" должны прозвучать четкие ответы по ключевому вопросу - участию Украины в НАТО", - подчеркнул эксперт.
Снегирев отметил, что на сегодня вопрос обсуждения возможного участия Украины в НАТО уже перешел в практическую плоскость, что Москве, очевидно, не нравится.
Кто такой Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Комплекс Ярс - что известно
Как писал Главред, Россия в понедельник, 7 октября, вывела на боевое дежурство ядерный ракетный комплекс "Ярс". Событие совпало по времени с днем рождения диктатора Владимира Путина.
"Ярс" якобы поражает цели на расстоянии до 11 тысяч километров. Взрывная мощь эквивалентна якобы миллиону тонн.
Новое стратегическое вооружение поставили на дежурство в Новосибирске, куда, кстати, неоднократно "прилетало" по военным объектам неизвестными дронами.
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