Путин вывел комплекс "Ярс" на дежурство специально к "Рамштайну": что это значит

Эксперт назвал очередную затею Кремля "политическим блефом".

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Ярс вывели на боевое дежурство / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Эксперт Дмитрий Снегирев обратил внимание, что вывод россиянами на боевое дежурство ядерного комплекса "Ярс" совпал не только с днем рождения Путина (7 октября), но и с новым заседанием "Рамштайн". Впрочем, считает Снегирев, это все еще "политический блеф" Кремля.

В своем блоге на Главреде эксперт отметил, Кремль не оставляет намерений и в дальнейшем использовать ядерный шантаж - уже как элемент диктата.

"На фоне того, что ядерную доктрину Российской Федерации дважды поставили под сомнение, в Кремле решили вытащить еще один "джокер" с Ярсом", - пояснил Снегирев. видео дня

Более того, в марте Россия отчитывалась об успешном испытании "Ярса", что тоже совпадало с заседанием "Рамштейна".

"2 марта они (россияне, - Главред) провели якобы успешное испытание Ярса, которое так же было элементом военно-политического давления накануне очередного "Рамштейна". Поэтому ситуация с "Ярсом" имеет такую же мотивацию, поскольку во время встречи в "Рамштайне" должны прозвучать четкие ответы по ключевому вопросу - участию Украины в НАТО", - подчеркнул эксперт.

Снегирев отметил, что на сегодня вопрос обсуждения возможного участия Украины в НАТО уже перешел в практическую плоскость, что Москве, очевидно, не нравится.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Комплекс Ярс - что известно

Как писал Главред, Россия в понедельник, 7 октября, вывела на боевое дежурство ядерный ракетный комплекс "Ярс". Событие совпало по времени с днем рождения диктатора Владимира Путина.

"Ярс" якобы поражает цели на расстоянии до 11 тысяч километров. Взрывная мощь эквивалентна якобы миллиону тонн.

Новое стратегическое вооружение поставили на дежурство в Новосибирске, куда, кстати, неоднократно "прилетало" по военным объектам неизвестными дронами.

Ярс - характеристики / Инфографика Главреда

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