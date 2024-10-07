После провала с пуском 'Сармата' РФ демонстративно вывела на дежурство 'Ярс': что это за оружие

Российские пропагандисты продемонстрировали очередную "уникальную" разработку.

https://glavred.info/world/pislya-provalu-z-puskom-sarmata-rf-demonstrativno-vivela-na-cherguvannya-yars-shcho-ce-za-zbroya-10603124.html Ссылка скопирована

РФ продолжает пугать применением ядерного оружия / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Россия в понедельник, 7 октября, вывела на боевое дежурство ядерный ракетный комплекс "Ярс". Событие совпало по времени с днем рождения диктатора Владимира Путина.

Как отчитываются пропагандисты, "Ярс" якобы поражает цели на расстоянии до 11 тысяч километров. Взрывная мощь эквивалентна якобы миллиону тонн.

видео дня

В России утверждают, что "ни одна ПВО мира не способна перехватить" ракеты из этого комплекса, а заряда хватит на уничтожение целого города.

"Ярс" поставили на дежурство в Новосибирске, куда, кстати, неоднократно "прилетало" по военным объектам неизвестными дронами.

Ярс. Что это за оружие? PC-24 комплекса "Ярс" - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с раздельной головной частью с блоками индивидуального наведения. Разработана Московским институтом теплотехники. Является модификацией ракеты комплекса Тополь-М. Тактико-технические характеристики не раскрываются. В перспективе должна заменить МБР PC-18 и РС-20 и составить вместе с Тополь-М основу ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения РФ. На основе РС-24 ведется разработка БЗРК "Баргузин".

Вывод комплекса "Ярс" на боевое дежурство - смотрите видео:

Ярс - характеристики / Инфографика Главреда

Ядерное оружие - провал "Сармата"

Еще один пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в России стал для российской пропаганды провальным. Накануне появились подтверждения, что четвертый по счету пуск этой ракеты не состоялся - боеприпас взорвался прямо на площадке космодрома.

Правда, еще интереснее другое - ракета взорвалась не во время ее пуска, а в шахте, оставив огромный кратер и разрушив часть испытательной площадки. Взорваться могло жидкое ракетное топливо в процессе заправки, то есть до самого запуска дело могло просто не дойти.

В интервью Главреду эксперт Олег Жданов рассказал, что Россия, по разным данным, произвела от 7 до 10 единиц для государственных испытаний. Единственное испытание, которое закончилось относительно успешно, было как раз первым - в апреле 2022 года.

"Провели пять испытаний - и в итоге счет 4:1 в пользу ракеты. Не хочет она летать и все. Четыре провала, еще и такой позор на весь мир со спутниковыми фотографиями. Мощность взрыва была такая, что вывернула пусковую шахту. Помню, как мы в рамках испытаний не раз пробовали взорвать шахту, после чего ее засыпали. Это не так просто сделать. К тому же в случае взрыва шахты вокруг ее территории возникает экологическая катастрофа", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред