ВСУ могут попасть в ловушку, как в Угледаре: враг создает опасную ситуацию

На Востоке оккупанты пытаются продвинуться к еще одному городу, перекрывая важные дороги.

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Враг хочет загнать в окружение украинские силы на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

После захода в Угледар оккупационные силы страны-агрессора России пытаются создать новую угрозу окружения для ВСУ. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, врагу уже удалось прорваться к населенному пункту Цукурино. Далее противник хочет выйти непосредственно к Селидово, постепенно перекрывая важные дороги. Это, в свою очередь, может вызвать ситуацию, подобную той, что была в Угледаре - ВСУ придется отходить, чтобы не попасть в окружение.

Попович пояснил, что Селидово является важным населенным пунктом для оккупантов, ведь заход в него откроет возможность взять под огневой контроль определенный участок и продолжить наступление на Покровск.

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В то же время российские войска не прекращают активных боевых действий в Невельском, Галициновке и Красногоровке, которые уже фактически оккупированы и образуют так называемый "карман". Если его противник закроет полностью, возникнет опасность для города Курахово сразу с трех сторон.

"С юга же создается опасность для Богоявленки из-за потери Угледара, а Богоявленка - это дорога непосредственно на Курахово", - добавил Попович.

Курахово / Инфографика: Главред

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Наступление врага в Донецкой области - последние новости

Напомним, что на фронте продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты не прекращают атаковать. Враг продвигается на Кураховском направлении. По данным аналитиков DeepState, россияне продвинулись в Цукурино, возле Горняка и Любимовки. Кроме этого, войска РФ полностью оккупировали Красногоровку в Донецкой области.

Накануне Сергей Згурец сообщал, что после оккупации Угледара Донецкой области оккупанты, вероятно, в течение следующих нескольких недель попытаются продвинуться дальше - на север к Курахово.

Ранее стало известно, что малейшие продвижения врага стоят ему очень больших потерь. Так на Покровском направлении, за последний год, армия страны-агрессора РФ потеряла по меньшей мере пять дивизий танков и бронемашин.

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