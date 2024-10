У РФ гигантские потери бронетехники: на востоке ВСУ "перемололи" 5 дивизий – ISW

На Покровском направлении, за последний год, армия страны-агрессора РФ потеряла не менее пяти дивизий танков и бронемашин, сообщает американский Институт изучения войны.

Как уточняется в сообщении ISW, речь идет о периоде с октября 2023 года, когда РФ пошла на захват Авдеевки. Он также охватывает активизацию наступательных операций на западе Донецкой области летом 2024 года.

Уточняется, что за этот период времени армия РФ потеряла более 1 830 единиц тяжелой техники в Покровском районе Донецкой области. Среди потерь РФ за это время:

Военные аналитики отмечают, что особенно тяжелыми потери оказались летом 2024 года, когда российские войска продолжили наступление на запад от Авдеевки и в других районах Донецкой области.

Силам обороны Украины удалось уничтожить 381 танк и 835 бронемашин РФ. Россия потеряла 26 боевых машин пехоты, 22 реактивные системы залпового огня, 11 артиллерийских систем и 92 небронированных грузовика.

Аналитики отметили, что эти данные могут быть занижены, так как не все потери российской техники были зафиксированы визуально, поэтому фактические цифры, вероятно, еще выше.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.