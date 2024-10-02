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ВСУ подтягивают резервы, идут бои: что известно о ситуации в Угледаре - генерал

Юрий Берендий
2 октября 2024, 11:26
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В Угледаре продолжаются активные боевые действия без четко выраженной конфигурации по городу, отметил генерал-разведчик.
ВСУ подтягивают резервы, идут бои: что известно о ситуации в Угледаре - генерал
Бои в городе Угледар продолжаются - генерал раскрыл подробности / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В пределах города Угледар в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Силы обороны Украины продолжают наносить мощные удары по врагу, однако были вынуждены отступить в отдельных районах города. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Я буквально вчера вечером общался с некоторыми руководителями 72-й бригады и других подразделений. Частично действительно в некоторых центральных и отдельных восточных районах наши войска отошли", - сказал он.

Эксперт отметил, что в отдельных секторах украинские силы удерживают позиции, обеспечивают отход части подразделений, а также наносят мощные удары по противнику. Одновременно ВСУ подтягивают резервы в других секторах и атакуют фланги врага.

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"То есть сейчас идут бои. Бои еще четко не определили конфигурацию по самому городу, а тем более относительно дальнейших действий Вооруженных сил", - добавил Маломуж.

Маломуж подчеркнул, что важно сохранить жизнь украинских военных, поскольку в городе почти не осталось целых зданий и укреплений.

Он также отметил, что для дальнейшего продвижения врагу нужны дополнительные силы, а украинская сторона уже создала укрепления за Угледаром, что позволяет эффективно защищаться и уничтожать резервы противника.

"Поэтому сейчас факт пока установлен, что частично враг владеет Угледаром. Мы некоторые районы держим, то есть улицы и отдельные здания. Поэтому идет сейчас борьба на этом направлении. Как дальше будут развиваться события? Это конкретно уже оперативная обстановка. Война - здесь может быть изменение в течение часов", - сказал генерал.

Угледар Инфографика
Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Бои за Угледар - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты продолжают наступление на Угледар и уже вошли в город. Об этом заявил командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов, известный под позывным "Осман".

Также, по информации DeepState, враг пробрался к центральной части города и пытается полностью захватить Угледар.

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что украинские силы имеют шанс удержать город при условии своевременного снабжения боеприпасами.

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