ВСУ подтягивают резервы, идут бои: что известно о ситуации в Угледаре - генерал

В пределах города Угледар в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Силы обороны Украины продолжают наносить мощные удары по врагу, однако были вынуждены отступить в отдельных районах города. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
"Я буквально вчера вечером общался с некоторыми руководителями 72-й бригады и других подразделений. Частично действительно в некоторых центральных и отдельных восточных районах наши войска отошли", - сказал он.
Эксперт отметил, что в отдельных секторах украинские силы удерживают позиции, обеспечивают отход части подразделений, а также наносят мощные удары по противнику. Одновременно ВСУ подтягивают резервы в других секторах и атакуют фланги врага.
"То есть сейчас идут бои. Бои еще четко не определили конфигурацию по самому городу, а тем более относительно дальнейших действий Вооруженных сил", - добавил Маломуж.
Маломуж подчеркнул, что важно сохранить жизнь украинских военных, поскольку в городе почти не осталось целых зданий и укреплений.
Он также отметил, что для дальнейшего продвижения врагу нужны дополнительные силы, а украинская сторона уже создала укрепления за Угледаром, что позволяет эффективно защищаться и уничтожать резервы противника.
"Поэтому сейчас факт пока установлен, что частично враг владеет Угледаром. Мы некоторые районы держим, то есть улицы и отдельные здания. Поэтому идет сейчас борьба на этом направлении. Как дальше будут развиваться события? Это конкретно уже оперативная обстановка. Война - здесь может быть изменение в течение часов", - сказал генерал.
Кто такой Николай Маломуж
Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.
Бои за Угледар - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты продолжают наступление на Угледар и уже вошли в город. Об этом заявил командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов, известный под позывным "Осман".
Также, по информации DeepState, враг пробрался к центральной части города и пытается полностью захватить Угледар.
Военный эксперт Роман Свитан отметил, что украинские силы имеют шанс удержать город при условии своевременного снабжения боеприпасами.
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