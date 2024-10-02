Последний шанс: ВСУ все еще могут удержать Угледар - Свитан

Вечером 1 октября аналитики DeepState сообщили об оккупации Угледара в Донецкой области войсками страны-агрессора России. Военный эксперт Роман Свитан сказал 24 каналу, что у украинских сил все еще есть шанс выдержать город.
По его словам, оккупанты вошли в город с запада и юга. Однако, если ВСУ вовремя получат достаточное количество боеприпасов, город будет сложно, но возможно удержать.
Свитан отмечает, что в таком случае у украинских военных будет возможность отсечь группировку РФ на западном фланге. Если же этого не произойдет - ВСУ придется отходить.
Сейчас достаточное количество боеприпасов - это единственный, по мнению эксперта, способ удержать город на продолжить борьбу на занятых позициях гарнизоном.
Кто такой Роман Свитан?
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Ситуация в Угледаре - что известно
Напомним, российские оккупанты в течение многих месяцев пытались зайти в Угледар. Еще утром 1 октября стало известно, что в Угледаре боевые действия уже продолжались в черте города. Враг находился почти в центре города.
О том, что ситуация в Угледаре критическая накануне сообщали и украинские военные. По их прогнозам, Угледар может оказаться в полной оккупации за считанные дни.
Накануне в BILD сообщали, что ВСУ могут сохранить контроль над городом Угледар Донецкой области при условии удержания линии снабжения, проходящей к северу от города.
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