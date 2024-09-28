В одной из самых горячих точек фронта: Буданов не испугался посетить позиции ГУР

Вместе с командирами подразделений лидер ГУР осуществили планирование дальнейших операций, которые помогут улучшить позиции и развить предыдущий успех.

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Буданов посетил позиции бойцов / Коллаж: Главред, фото: Униан, фото: тг-канал РБК

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов приехал в Харьковскую область, чтобы проверить позиции бойцов ГУР в Харьковской области.

Как рассказали источники РБК-Украина в Силах обороны, после успешной операции по освобождению Волчанского агрегатного завода от российских оккупантов начальник ГУР Кирилл Буданов продолжил инспектирование боевых позиций спецподразделений ГУР на Харьковщине.

Буданов посетил позиции разведчиков в Харьковской области / фото: тг-канал РБК

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. видео дня С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Вместе с командирами подразделений лидер ГУР осуществили планирование дальнейших операций, которые помогут улучшить позиции и развить предыдущий успех.

Как известно, подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия:

"Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции. Операцию осуществили специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Террор", - сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Ситуация на Харьковском направлении - что известно

На этой неделе стало известно, что важный пункт на Харьковщине деоккупирован. ГУР поделились деталями и рассказали, что подошли к подготовке операции в Харьковской области очень тщательно, благодаря совместным усилиям удалось сломать планы противника и не дать использовать завод в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на Волчанск.

Как рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, в Харьковской области оккупанты "поставили на кон все". Приоритетными направлениями остаются Покровский, Торецкий, прежде всего, Кураховский, соответственно тоже .

Кроме этого, на реке Оскол оккупанты задумали коварную ловушку. Создание плацдарма в этой точке позволит российским войскам охватить украинские позиции на восточном берегу реки как с севера, так и с юга.

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