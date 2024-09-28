В одной из самых горячих точек фронта: Буданов не испугался посетить позиции ГУР

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов приехал в Харьковскую область, чтобы проверить позиции бойцов ГУР в Харьковской области.
Как рассказали источники РБК-Украина в Силах обороны, после успешной операции по освобождению Волчанского агрегатного завода от российских оккупантов начальник ГУР Кирилл Буданов продолжил инспектирование боевых позиций спецподразделений ГУР на Харьковщине.
Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
Вместе с командирами подразделений лидер ГУР осуществили планирование дальнейших операций, которые помогут улучшить позиции и развить предыдущий успех.
Как известно, подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия:
"Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции. Операцию осуществили специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Террор", - сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Ситуация на Харьковском направлении - что известно
На этой неделе стало известно, что важный пункт на Харьковщине деоккупирован. ГУР поделились деталями и рассказали, что подошли к подготовке операции в Харьковской области очень тщательно, благодаря совместным усилиям удалось сломать планы противника и не дать использовать завод в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на Волчанск.
Как рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, в Харьковской области оккупанты "поставили на кон все". Приоритетными направлениями остаются Покровский, Торецкий, прежде всего, Кураховский, соответственно тоже .
Кроме этого, на реке Оскол оккупанты задумали коварную ловушку. Создание плацдарма в этой точке позволит российским войскам охватить украинские позиции на восточном берегу реки как с севера, так и с юга.
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