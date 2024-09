Войска РФ продвигаются на Донетчине и захватили город: в США раскрыли детали

Российские оккупационные войска продвинулась в Донецкой области. Врагу удалось достичь продвижения в восточном Торецке вдоль улиц Дарвина и Пушкаренко. Также противник, вероятно, захватил город Железный юго-восточнее Торецка. На Покровском направлении россияне продвинулись к югу от Сухого Яра и захватили шахту к западу от Новогродовки. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что кадры геолокации подтвердили оккупацию населенного пункта Железное.

Кадры от 27 сентября указывают на продвижение россиян к юго-востоку от Покровска. Противник продвинулся к югу от Сухого Яра и захватил Шахту Новогродовская №1/3 к западу от Новогродовки.

В Минобороны оккупантов 27 сентября заявили, что оккупанты якобы с 21 по 27 сентября оккупировали Мариновку. Согласно данным аналитиков, населенный пункт захвачены 10 сентября.

Враг вел наступление восточнее Покровска в районах Зеленого Поля, Крутого Яра, Воздвиженки, Новоторецкого, Гродовки, к юге от Покровска у Даченского, а также юго-восточнее Покровска – в районах населенных пунктов Новогродовка, Селидово, Николаевка, Лисовка, Мариновка, Красный Яр, Цукурино, Желание Второе.

Источники в РФ утверждали, что 26 и 27 сентября оккупационные войска продвинулись к Угледару и близ города. Однако аналитики не нашли визуального подтверждения таким сведениям.

Российские оккупанты пытаются оцепить Угледар Донецкой области, ранее сообщали в DeepState. Враг намеревается перерезать логистику, которая снабжает город.

В 72 ОМбр им. Черных Запорожцев 26 сентября заявили, что контролируют Угледар. Бойцы бьются за город с оккупационными войсками России.

Войска РФ продвинулись возле Угледара, сообщали в DeepState. Захватчики давят на город с разных сторон.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.