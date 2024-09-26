'72-я бригада вышла из города Угледар': в ВСУ отреагировали на слухи о сдаче

В ВСУ заверили критиков, что, несмотря на тяжелые штурмы и обстоятельства, бойцы остаются на месте.

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В ВСУ отреагировали на заявления об их выходе из Угледара / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОК "Запад"

Несмотря на все постоянные тяжелые штурмы оккупантов, город Угледар Донецкой области находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Такой информацией на своей странице в Telegram поделились в 72 ОМбр им. Черных Запорожцев.

"Мы бойцы 72-й отдельной механизированной бригады хотим развеять все сомнения и мнение псевдоэкспертов о том, что 72-я бригада вышла из города Угледар", - говорит военный. видео дня

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев - что известно 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев (72 ОМБр, в/ч А2167, пп В0849) - военное формирование механизированных войск Вооруженных сил Украины. Размещается в городе Белая Церковь Киевской области. Бригада создана в 2002 году на базе 72-й гвардейской механизированной дивизии, что в свою очередь ведет историю от 72-й гвардейской мотострелковой дивизии. С 2014 года бригада принимала участие в войне на востоке Украины в составе сил Антитеррористической операции. Подразделения бригады летом 2014 года вели тяжелые бои на российско-украинской границе, в Приазовье, а зимой 2016 - под Авдеевкой в промзоне. В 2022 году, в начале российского вторжения, бригада обороняла столицу Киев, участвуя в боях за Ирпень, Мощун, Гостомель, Бучу. С лета 2022 года бригада ведет бои на Донбассе, пишет Википедия.

В ВСУ утверждают, что, несмотря на тяжелые штурмы и обстоятельства, бойцы остаются на месте.

Угледар / Инфографика: Главред

В то же время военный эксперт, экс-глава Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире программы "Говорить великий Львов" предупредил о тотальном преимуществе врага в районе Угледара в авиации.

"Ключевой фактор, который влияет на ситуацию на поле боя именно на этом участке - это тотальное преимущество врага в авиационном компоненте", - отметил экс-глава Генштаба.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ситуацию экс-глава Генштаба считает кризисной и утверждает, что сейчас вариантов решения фактически нет.

"Вариантов решения этого кризиса де-факто сегодня нет. Во-первых, тотальное преимущество вражеских сил и средств на этом участке фронта. Как минимум на некоторых позициях - в восемь раз больше вражеских ресурсов, чем наших", - сказал эксперт.

Ситуация на фронте - что известно

Как утверждает эксперт Жданов, наступление армии РФ замедлится на 4 направлениях - россияне сами опасаются контратак украинских войск.

В то же время боец "Осман" сказал, грозит ли ВСУ котел под Угледаром. Враг стремится сделать "клещи" - пока у оккупантов это получается.

Кроме этого, эксперт описал вероятный ядерный удар РФ. Он предостерегает, что, когда упадет одна ГЭС в каскаде, согласно эффекту домино начнут складываться все гидроэлектростанции, которые размещены ниже.

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