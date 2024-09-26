Украина может поразить минимум 250 объектов на территории РФ: Жданов назвал условие

Ракетами дальностью 300 километров можно ударить по нескольким сотням военных объектов на территории России.

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Украина могла бы поразить минимум 250 объектов на территории РФ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина могла бы ударить по нескольким сотням военных объектов на территории страны-агрессора России, если бы США и Великобритания все-таки разрешили бить своим оружием вглубь российской территории.

Например, ракетами дальностью 300 километров можно ударить минимум по 250 военным объектам россиян. Об этом сказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду.

"На территории Российской Федерации таких объектов очень много. Ракетами дальностью 300 километров можно поразить как минимум 250 объектов" - сказал Жданов. видео дня

Он отметил, что это минимум, который был указан в списках, переданных США.

"Впрочем, на мой взгляд, таких объектов гораздо больше. В оккупированном Крыму мы также насчитали 250 объектов для потенциальных ударов. Понемногу вражеские цели там поражаются", - добавил военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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После этого сообщалось, что ВСУ могли атаковать военную базу в Торопце новым украинским оружием. Атака на военную базу в Торопце могла быть комбинированной - авиационный эксперт раскрыл детали.

Напомним, OSINT аналитики сообщили, что ядерная ракета "Сармат" взорвалась на полигоне в России. Российская ядерная ракета "Сармат" взорвалась в шахте, разрушив полигон для испытания.

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