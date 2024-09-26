Украине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – Жданов

Украина ударами вглубь территории России на 200 километров может организовать противнику снарядный голод, считает Олег Жданов.

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Удары по России западными дальнобойными ракетами могут существенно повлиять на ход боевых действий – Жданов / Главред

Пока на Западе всё думают над тем, разрешить ли украинской армии наносить удары иностранным оружием вглубь российской территории, Силы обороны эффективно атаковали несколько вражеских военных объектов. На фоне поражения своих арсеналов Россия, похоже, провела неудачные испытания ракеты Сармат, которой без устали угрожают миру Кремль и пропагандисты. В то же время ситуация на поле боя по-прежнему остается сложной: войска в тяжелых боях сражаются с оккупантами в Донецкой области и удерживают плацдарм на Курщине.

В интервью Главреду полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов рассказал, как удары по военным арсеналам РФ отразятся на поле боя, объяснил, как изменится ход войны, если Украина получит возможность наносить удары вглубь российской территории иностранным оружием, назвал количество ракет, необходимых для таких атак, оценил провальные испытания Россией ракеты Сармат и назвал сценарий ответа США на попытку Кремля применить ядерное оружие.

Украина за несколько дней поразила сразу три военных объекта на территории России: 107-й и 23-й арсеналы Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Тверской области, а также "Тихорецк" в Краснодарском крае. В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что одна только атака на склад в Торопце лишит Россию запасов боеприпасов на 2-4 месяца. По вашей оценке, как удары по военным арсеналам повлияют на ход войны?

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Удары по военным арсеналам снизят интенсивность работы артиллерии. Конечно, снарядного голода не будет, но в определенный период времени, даже уже сейчас, когда войсковой запас начнет истощаться, а подвоза с арсеналов не будет, наступит просадка возможностей артиллерии. Хотя просадка может быть временной, если россияне организуют свою логистику по другим каналам. В любом случае, потеря такого количества боеприпасов уже повлияла на их запасы.

Как вы думаете, могут ли после ударов по военным арсеналам снизиться темпы наступательных операций противника на определенных направлениях фронта?

Конечно. Однако на ключевые направления, такие как Покровское и Кураховское, россияне все равно будут максимально направлять свои ресурсы, поскольку им нужно выполнять поставленные задачи. Ведь наступление там продиктовано больше политическими, чем военными задачами.

А вот на таких направлениях, как Гуляпольское, Ореховское, Северское и Харьковское, где интенсивность боевых действий довольно-таки невысокая, темпы наступательных действий противника могут снизиться. С Северского направления россияне сняли войска, там уже неделю минимальное количество атак в сутки. На этом направлении россияне сами опасаются контратак украинских войск.

Что касается Купянского направления, там россияне не допустят снижения интенсивности наступлений. Будут стараться поддерживать темпы.

Россияне продолжат активные наступательные действия на Покровском и Кураховском направлениях - Жданов / DeepState

Украина своими атаками показала способность эффективно поражать военные объекты в глубине России. А как будет развиваться ситуация, если США и Британия таки разрешат бить своим оружием вглубь российской территории?

Решение может существенно повлиять на ход боевых действий. Здесь нужно обратить внимание на заявление министра иностранных дел Дэвида Лэмми, который сказал, что сейчас ведутся тактичные переговоры с Белым домом о том, чтобы Вашингтон не возражал хотя бы против применения британских Storm Shadow по территории РФ. Если мы вынесем российскую логистику на глубину 200 километров, это уже существенно ослабит натиск и боевую активность войск противника. В том случае, если нам передадут ракеты в значительном количестве, можно будет организовать даже снарядный голод в российской армии.

Нам надо ломать вражескую инфраструктуру. Возможно, российскую авиацию не достанем, но в пределах досягаемости дальнобойных ракет будет еще несколько военных арсеналов. К тому же можно будет поражать аэродромы подскока. Вот как сейчас работают Ту-95: мы их выгнали на Саваслейку, однако они потом летят в Энгельс, заряжаются, подвешивают ракеты и впоследствии выходят на рубежи пусков. По такой же схеме начнет действовать и тактическая авиация, самолеты будут залетать на свой родной аэродром, заряжаться КАБами, дозаправляться, и потом лететь на рубежи пусков ракет.

Какое количество военных объектов на территории России могла бы поразить Украина?

На территории Российской Федерации таких объектов немерено. Ракетами дальностью 300 километров можно поразить как минимум 250 объектов. Это минимум, который был указан в списках, переданных США. Впрочем, на мой взгляд, таких объектов гораздо больше. В оккупированном Крыму мы также насчитали 250 объектов для потенциальных ударов. Понемногу вражеские цели там поражаются.

Сколько Украине нужно дальнобойных ракет и других вооружений, чтобы наносить успешные удары по военным объектам в России? Ведь мы видим, что противник в неделю применяет около тысячи КАБов по нашей территории, однако все равно не достигает значительных результатов.

Россия пользуется запасами Советского Союза. По авиационным бомбам запас исчисляется десятками тысяч единиц. Россияне цепляют УМПК на эти бомбы, превращают их в КАБы и применяют по Украине. И, конечно, это огромная проблема. Нам же будет достаточно хотя бы 400-500 ракет от Запада, которыми можно было бы наносить точечные удары, такие, как на днях по порту Азов в районе Таганрога.

Акцентирую внимание на том, что, даже не имея ракет, Украина при помощи беспилотников на 20% уронила производство топлива в Российской Федерации. Российское правительство вынуждено было засекретить производство бензина и дизеля и прекратить их экспорт. Фиксируются перебои с поставками топлива на заправки. А теперь давайте представим, насколько серьезными были бы последствия, если бы было в наличии, к примеру, 400-500 ракет с возможностью нанесения групповых ударов 3-4 ракетами по объекту. Результаты были бы очень серьезными.

У России десятки тысяч авиабомб, КАБы - серьезная проблема для Украины, отметил Олег Жданов / Инфографика: Главред

Как вы считаете, есть ли у нас шансы на получение британских StormShadow дальностью свыше 500 километров или новых американских дальнобойных ракет Precision strike missile?

Я бы пока не говорил о возможности получения американских дальнобойных ракет. Думаю, что пока Джо Байден в Белом доме, мы не получим ни разрешений на применение оружия Штатов вглубь России, ни ракет. Когда британский министр Лэмми говорит, что Лондон ведет на эту тему даже не тактические, а тактичные переговоры с Белым домом, то позиция Байдена наталкивает на мысль, согласно которой у него есть какие-то обязательства перед Путиным.

Я даже не сомневаюсь в том, что если, к примеру, сегодня Белый дом даст добро на использование британских ракет Storm Shadow в пределах всего их боевого радиуса, то Лондон уже завтра передаст нам версию, которая летит на 560 километров. Ведь Британия всегда была за то, чтобы как можно сильнее ослабить Россию. Но поскольку у Байдена совершенно другие взгляды на ситуацию, трудно сказать, чем завершится эта дискуссия.

Великобритания дала бы Украине ракеты Storm Shadow дальностью 560 км, но для этого нужен зеленый свет от Белого дома - Жданов / Википедия

Вопрос о снятии табу на удары оружием США и Британии вглубь России будет решаться только после января? (Инаугурация новоизбранного президента Штатов проводится 20 января, - ред.)

Нет, вопрос может решиться уже утром 6 ноября (на следующий день после президентских выборов в Штатах, - ред.). В США наполовину электронная система голосования, поэтому предварительные результаты будут известны уже к утру. Или же вечером объявят данные экзитпола, а утром можно будет принимать любые решения. Хозяин Белого дома меняется, а Байден с 6 ноября, в принципе, уже свободная личность.

OSINT-аналитики пришли к выводу, что на космодроме "Плесецк" в Архангельской области во время испытаний в шахте взорвалась способная нести ядерный заряд межконтинентальная ракета Сармат. Это уже четвертое неудачное испытание ракеты. Как вы оцениваете событие?

Здесь как в поговорке о том, что спешка хороша лишь при ловле блох. Россия в ситуации с Сарматом рванула вперед, но так и не добежала. Дело в том, что ракета Сармат все еще в разработке, и когда Путин захотел помахать ядерной дубиной, процесс решили ускорить. Склепали несколько ракет – по разным данным, от 7 до 10 единиц, чтобы провести государственные испытания. Первое испытание провели в апреле 2022 года, и тогда ракета взлетела. Это было единственное испытание, которое назвали успешным.

Я думаю, что россияне действовали следующим образом: вместо головного макета, который должен ставиться на ракету во время испытания, они, скорее всего, поставили фугасную головную часть. Положили несколько тонн взрывчатки и хотели бахнуть куда-нибудь на Камчатку. Туда, где у них полигон, и куда уже пускали свои Калибры и пытались запустить Булаву. И если бы испытание Сармата было успешным, россияне это растиражировали бы на весь мир и сказали: ребята, а теперь представьте, что взорвалась бы ядерная ракета.

Сармат – сырая ракета, которую сразу без чертежей и доработки склепали на скорую руку. Вот она и валится. Провели пять испытаний и в итоге счет 4:1 в пользу ракеты. Не хочет она летать и все. Четыре провала, еще и такой позор на весь мир со спутниковыми фотографиями. Мощность взрыва была такая, что вывернула пусковую шахту. Помню, как мы в рамках испытаний не раз пробовали взорвать шахту, после чего ее засыпали. Это не так просто сделать. К тому же в случае взрыва шахты вокруг ее территории возникает экологическая катастрофа.

Спутниковый снимок последствий взрыва ракеты Сармат / George Barros

Кроме того, РС-28 Сармат – ракета с украинскими корнями. Россияне ее делают на замену ракете Воевода, и Сармат создан на базе этой ракеты. А Воевода – это, по классификации НАТО, ракета SS-18 Сатана. Воевода – наша ракета: в Харькове делали систему управления, а в Днепре саму ракету. С 2014 года мы разорвали контракты с россиянами и такие ракеты теперь не обслуживаем. После этого в России создали свою бригаду по регламентным работам, но она не была сертифицирована. Российские специалисты не проходили обучение в наших учебных центрах. Что они там крутят каждые два года в ракете, и в каком состоянии эта часть ядерной дубины, непонятно. На Западе уже публикуют материалы о том, способны ли летать эти ракеты и не взорвутся ли они в шахтах. Все потому, что склепали ракету по принципу: я его слепила из того, что было. Путин вышел и приказал срочно делать ракету, вот ее и сделали. Как делали, так она и взлетела.

Как вы думаете, будут ли в ближайшие месяцы новые испытания ракет?

Думаю, что новых испытаний не будет. Это катастрофа, после подобных событий испытаний обычно долго не бывает. Сармат – жидкостная ракета, баки для полета на 16 тысяч километров были полностью заполнены. Произошло выделение паров топлива и все, кто там был, даже те, кто в бункере, умерли. У них не было шансов на выживание, потому что если пары попадают в организм, то вызывают отек легких и мгновенную смерть.

Будет пауза, примерно как после ситуации с Буревестником, когда в 2019 году ракета с ядерным двигателем взорвалась на полигоне в Архангельской области. После этого не проводилось ни одного испытания. Обычно в таких катастрофах гибнут ученые, которые присутствуют на пусках.

Сармат - сырая ракета, 4 из 5 испытаний она провалила, - Жданов / Главред

Способна ли Россия применить ядерное оружие?

Нет. Давайте вспомним сентябрьскую пресс-конференцию главы ЦРУ Уильяма Бёрнса и директора МИ-6, в ходе которой Бёрнс рассказал о том, что в 2022 году, когда была угроза применения ядерного оружия, он встретился с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным и на пальцах ему объяснил, что будет, если Кремль попытается применить ядерное оружие. Речь шла о применении США конвенционального оружия – превентивного удара для предотвращения попытки применения ядерного оружия.

Если Россия попытается применить ядерное оружие, США нанесут удар на упреждение?

Да, США могут нанести упредительный удар. Попытки России можно очень легко отследить: как только первый контейнер с ядерной головой выйдет из бункера, спутники тут же зафиксируют радиоактивный шлейф. И как бы ни хотелось, этого не спрячешь, шлейф все равно будет. Поэтому если двинется ядерный боезаряд, Запад об этом узнает.

Глава ЦРУ Бёрнс четко и ясно дал понять России, чем ей обернется попытка применения ядерного оружия - Жданов / Википедия

Если разрушить боезаряд в воздухе, когда он летит, будет небольшой эффект грязной бомбы. Потому что заряд урана – это не так уж и много. Это не реактор атомной станции, где около 250 тонн обогащенного урана.

Так что, я думаю, США вполне способны нанести превентивный удар. Никто не хочет ядерной помойки на европейском континенте и иметь дело с радиоактивным облаком.

Таким образом, если Соединенные Штаты увидят попытку запуска Россией ядерных ракет, то нанесут удары по Черноморскому флоту и российской группировке в Украине?

Легко. Причем особенно сейчас, когда четыре американских авианесущих ударных группы находятся вокруг Израиля. Две из них возле Израиля, одна на Крите, и еще одна – в Красном море, в районе Ормузского пролива недалеко от Ирана. Крейсеры сопровождают и эсминцы. В среднем на одном крейсере – 96 пусковых шахт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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