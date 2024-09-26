США объявили о предоставлении Украине помощи на сумму $7,9 млрд: Зеленский сделал заявление

Также будут введены новые санкции против страны-агрессора России.

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США объявили о предоставлении Украине помощи на сумму $7,9 млрд/ коллаж: Главред, фото: Википедия, 17 ОТБР имени Константина Пестушко, depositphotos.com/ua

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введении дополнительных санкций против страны-агрессора России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен Президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введение санкций против России", - отметил украинский президент.

Зеленский поблагодарил США за то, что удалось найти способ выделить остаток безопасностной помощи нашему государству и обеспечить, чтобы полномочия американского президента не закончились до конца финансового года в Соединенных Штатах.

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Украинский президент подчеркнул, что наше государство будет использовать эту помощь эффективно и прозрачно и направит ее на то, чтобы обеспечить победу Украины, справедливый и длительный мир и трансатлантическую безопасность.

Что получит Украина в рамках этой помощи

Владимир Зеленский отметил, что Украина получит:

дополнительную батарею ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики,

беспилотники,

ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух-земля",

средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.

"Также ценю решение расширить программы по подготовке большего количества наших пилотов для полетов на F-16, а также решительные санкции, введенные для дальнейшего ограничения способности России финансировать свою агрессию против Украины", - добавил президент Украины.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Что известно о ЗРК Patriot/ Инфографика: Главред

Военная помощь Украине от США - последние новости

Ранее сообщалось, что США предоставят уникальные авиабомбы к самолетам. Эти авиабомбы способны поражать цели на расстоянии более 70 миль - это 112,6 км, с возможностью применения 225 кг унитарной, или же с кассетной боевой частью.

Также ранее в Politico сообщили, что Белый дом нашел "обходной путь", чтобы продолжить предоставлять оружие Украине. Но таким способом Вашингтон может предоставить Украине только те виды вооружения, которые уже были в предыдущих пакетах помощи.

В Reuters отмечали, что США готовятся объявить новый пакет помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов. Украина получит всю помощь, которая была предусмотрена до конца каденции президента США Джо Байдена, заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

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