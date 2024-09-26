УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Пентагоне хотят передать Украине боеприпасы с белым фосфором: Белый дом против - СМИ

Юлия Закрепа
26 сентября 2024, 12:59
27
Эти боеприпасы помогут украинским войскам маскироваться с помощью света и дыма.
В Пентагоне хотят передать Украине боеприпасы с белым фосфором: Белый дом против - СМИ
США отказала Украине в боеприпасах с белым фосфором / коллаж: Главред, фото: ITV, УНИАН

В Пентагоне рекомендовали США передать Украине боеприпасы с белым фосфором, но Белый дом несколько раз отклонял эту идею.

Американские чиновники, ознакомленные с планом, сообщили, что рекомендация Пентагона заключалась в том, чтобы предоставить Украине артиллерийские снаряды с белым фосфором для создания света и дыма, а не для использования против вражеских войск.

"Высокопоставленные чиновники Пентагона рекомендовали правительству США предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором для использования на поле боя, но Белый дом несколько раз отклонял эту идею", - сообщили источники издания NBC News.

видео дня

В частности, эта рекомендация была направлена на то, чтобы украинские войска могли маскироваться с помощью света и дыма, который возникает при использовании боеприпасов с белым фосфором.

По словам собеседников издания, если это решение будет принято, то такие боеприпасы не будут указаны в перечне вооружения, которое войдет в пакет военной помощи, как это было с предыдущим оружием и боеприпасами, которые США присылали Украине, но не объявляли об этом публично.

Что известно о боеприпасах с белым фосфором?

Белый фосфор - это воскообразное вещество, которое не имеет цвета, иногда может иметь желтую окраску с запахом чеснока - он легко воспламеняется от контакта с воздухом. Чаще всего фосфором начиняют бомбы, однако также это вещество может использоваться в минах, артиллерийских снарядах, ракетах и гранатах, передает Википедия.

В то же время двое чиновников заявили, что опасения вокруг передачи белого фосфора связаны с тем, что он может навредить гражданскому населению. Именно это удержало представителей администрации Джо Байдена от одобрения этого решения.

Помощь США Украине - последние новости

Напомним, что США объявят новый пакет военной помощи для Украины. Анонимные чиновники раскрыли, что помощь будет включать боеприпасы для F-16, HIMARS, патрульные катера, бронированные машины и различные артиллерийские снаряды.

26 сентября США объявили о предоставлении Украине помощи сумму $7,9 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня США объявили о предоставлении Украине значительной оборонной помощи и введении санкций против России.

США могут передать Украине новые дальнобойные ракеты. По информации трех источников, объявление о включении ракет класса "воздух-поверхность" в пакет вооружений для Украины ожидается этой осенью, хотя окончательное решение еще не принято.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США ВСУ Пентагон
Реклама

Главное за день

Россия сегодня утром выпустила три "Кинжала" по Староконстантинову: детали

Россия сегодня утром выпустила три "Кинжала" по Староконстантинову: детали

13:32 Украина
США объявили о предоставлении Украине помощи на сумму $7,9 млрд: Зеленский сделал заявление

США объявили о предоставлении Украине помощи на сумму $7,9 млрд: Зеленский сделал заявление

13:10 Украина
Это была не ПВО: в КГВА прокомментировали громкий звук в Киеве одновременно с тревогой

Это была не ПВО: в КГВА прокомментировали громкий звук в Киеве одновременно с тревогой

12:50 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Когда придет сильное похолодание и проливные дожди в Украину: синоптик назвал даты 100154

Когда придет сильное похолодание и проливные дожди в Украину: синоптик назвал даты

Водителям на заметку: что означает дорожный знак белого ромба на синем фоне 28013

Водителям на заметку: что означает дорожный знак белого ромба на синем фоне

Объявлено штормовое предупреждение: названы регионы, где будут лить грозовые дожди 24140

Объявлено штормовое предупреждение: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

Надо найти 3 отличия за 36 секунд: сложная загадка для самых умных 14112

Надо найти 3 отличия за 36 секунд: сложная загадка для самых умных

Последние новости

13:32

Россия сегодня утром выпустила три "Кинжала" по Староконстантинову: детали

13:26

За такой шницель вас будут носить на руках - получится вкуснее, чем в ресторанеВидео

13:10

США объявили о предоставлении Украине помощи на сумму $7,9 млрд: Зеленский сделал заявление

13:04

Какая монета первой коснется дна: сложная загадка для самых внимательных

12:59

В Пентагоне хотят передать Украине боеприпасы с белым фосфором: Белый дом против - СМИ

Украине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – ЖдановУкраине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – Жданов
12:50

Это была не ПВО: в КГВА прокомментировали громкий звук в Киеве одновременно с тревогой

12:37

Для лучшего урожая: где правильно сажать малину - популярная ошибкаВидео

12:23

"Я разбила сердце своего бывшего": Настя Каменских огорошила фанатов

12:21

РФ атаковала энергообъекты в нескольких областях: будут ли выключать свет

Реклама
12:21

"РФ потеряла очень много": Розумный сказал, кто может создать альтернативу ПутинуВидео

11:47

Не подлетит на километр: как эффективно защитить дом от моли - проверенное средство

11:40

"Ничего нового": в WSJ раскрыли, почему план победы Украины "не впечатлил" Белый дом

11:34

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Драконам- трудные времена, Свиньям - счастливый день

11:22

Загадочное сооружение возле Крымского моста: в ВМС предположили, что строит РФ

11:10

Новые пуски "Кинжалов": РФ бьет ракетами по Староконстантинову

11:07

"Эти недели и месяцы решающие": премьер Британии сделал заявление о войне в Украине

11:07

Можно остаться без урожая: какие деревья нельзя сажать рядом - полный списокВидео

10:46

РФ и Китай будут производить ударные БПЛА против Украины: в США паникуют - Reuters

10:33

"Очень трудное положение": боец "Осман" сказал, грозит ли ВСУ котел под Угледаром

10:22

Разрешение на удары вглубь РФ: действительно ли Путин начнет войну с НАТО - РозумныйВидео

Реклама
10:06

Как быстро очистить котел от нагара и смолы: простой и гениальный способВидео

10:04

РФ запустила "Кинжалы": в Киеве и Староконстантинове были слышны взрывыФото

09:52

Разорвала договоренности: Кристина Орбакайте отказалась выступать с российским певцом-путинистом

09:29

РФ массированно запустила дроны и ракеты по Украине: раздавались мощные взрывы в 14 областяхФото

09:11

"Делает грязные маленькие выпады": Трамп "набросился" с критикой на Зеленского

09:03

Полезный, но забытый: что означает "тайный" символ на панели приборов автоВидео

08:34

РФ атаковала инфраструктуру, часть украинцев осталась без света: что известноФото

08:20

Применит ли РФ ядерное оружие: в ISW назвали реальные намерения Путина

08:10

О Трампе и тонкой дипломатии с ниммнение

08:10

Россия будет повышать интенсивность атак по городам: названа ключевая датамнение

08:09

"Совсем не идет": сын предательницы Наташи Королевой кардинально сменил прическу

07:24

Зеленский и Байден встретились в Нью-Йорке: в ОП раскрыли детали

06:37

Киев был под атакой дронов 5 часов: сбито около 10 "Шахедов"Фото

05:56

Гороскоп на завтра 27 сентября: Весам - удачный день, Стрельцам - шокирующие перемены

05:30

Начнется череда неудач: какие вещи категорически нельзя ставить на полВидео

05:10

Чем заправлять салат на диете: диетолог назвала 3 самых лучших варианта

04:32

"Будут стрелять - будут проблемы": будет ли у украинцев газ зимой

04:02

Не больше, чем фальшь: у РФ может не быть качественных носителей ядерного оружия - Селезнев

03:00

Будет оставаться свежей "всю зиму": как правильно хранить картофель

02:02

Как быстро очистить грязь на плите: понадобится только средство для ухода за кожей

Реклама
01:00

Обладают незаурядной "чуйкой": топ-3 знака зодиака с лучшей интуицией

00:12

Более $8 млрд для Украины: США готовятся объявить новый пакет помощи - Reuters

25 сентября, среда
23:36

"Это страшилка, ничего больше": в ОП и СНБО отреагировали на ядерные угрозы Путина

22:36

Помогал российским оккупантам: в РФ умер звезда сериала "Солдаты"

22:32

Польша "немедленно вмешается": Дуда сделал заявление на фоне угрозы ударов по АЭС

22:08

"Сердце не выдержало": певица Камалия сообщила о своем горе - что произошло

21:57

"Атака по объектам гидроэнергетики": эксперт описал вероятный ядерный удар РФ

21:45

"Этого не удастся сделать": Блинкен разнес заявления Трампа о поражении Украины

21:43

Невероятно сильный шторм: Украину атаковала почти 8-балльная буря

21:40

"Я вас люблю": известный блоггер стал на колени перед Тиной Кароль

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять