В Пентагоне хотят передать Украине боеприпасы с белым фосфором: Белый дом против - СМИ

Эти боеприпасы помогут украинским войскам маскироваться с помощью света и дыма.

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США отказала Украине в боеприпасах с белым фосфором / коллаж: Главред, фото: ITV, УНИАН

В Пентагоне рекомендовали США передать Украине боеприпасы с белым фосфором, но Белый дом несколько раз отклонял эту идею.

Американские чиновники, ознакомленные с планом, сообщили, что рекомендация Пентагона заключалась в том, чтобы предоставить Украине артиллерийские снаряды с белым фосфором для создания света и дыма, а не для использования против вражеских войск.

"Высокопоставленные чиновники Пентагона рекомендовали правительству США предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором для использования на поле боя, но Белый дом несколько раз отклонял эту идею", - сообщили источники издания NBC News. видео дня

В частности, эта рекомендация была направлена на то, чтобы украинские войска могли маскироваться с помощью света и дыма, который возникает при использовании боеприпасов с белым фосфором.

По словам собеседников издания, если это решение будет принято, то такие боеприпасы не будут указаны в перечне вооружения, которое войдет в пакет военной помощи, как это было с предыдущим оружием и боеприпасами, которые США присылали Украине, но не объявляли об этом публично.

Что известно о боеприпасах с белым фосфором? Белый фосфор - это воскообразное вещество, которое не имеет цвета, иногда может иметь желтую окраску с запахом чеснока - он легко воспламеняется от контакта с воздухом. Чаще всего фосфором начиняют бомбы, однако также это вещество может использоваться в минах, артиллерийских снарядах, ракетах и гранатах, передает Википедия.

В то же время двое чиновников заявили, что опасения вокруг передачи белого фосфора связаны с тем, что он может навредить гражданскому населению. Именно это удержало представителей администрации Джо Байдена от одобрения этого решения.

Помощь США Украине - последние новости

Напомним, что США объявят новый пакет военной помощи для Украины. Анонимные чиновники раскрыли, что помощь будет включать боеприпасы для F-16, HIMARS, патрульные катера, бронированные машины и различные артиллерийские снаряды.

26 сентября США объявили о предоставлении Украине помощи сумму $7,9 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня США объявили о предоставлении Украине значительной оборонной помощи и введении санкций против России.

США могут передать Украине новые дальнобойные ракеты. По информации трех источников, объявление о включении ракет класса "воздух-поверхность" в пакет вооружений для Украины ожидается этой осенью, хотя окончательное решение еще не принято.

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