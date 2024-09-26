'Ничего нового': в WSJ раскрыли, почему план победы Украины 'не впечатлил' Белый дом

Американские и европейские лидеры не впечатлены планом победы Зеленского.

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У Байдена не одобрили план победы Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 35 отдельная бригада морской пехоты

Американские чиновники выражают обеспокоенность, что план президента Украины Владимира Зеленского по победе в войне против страны-агрессора России больше напоминает просьбу о дополнительном оружии, чем полноценную стратегию.

По их словам, Зеленский в течение нескольких месяцев продвигает этот план как основу для победы.

Однако американские и европейские лидеры, знакомые с общими очертаниями плана, считают, что он не предлагает ясного пути к победе, особенно на фоне продолжающихся успехов российских войск на поле боя, говорится в статье издания The Wall Street Journal.

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"Я не впечатлен, в нем нет ничего нового", - заявил один из высокопоставленных чиновников.

Один из центральных пунктов плана требует, чтобы США дали Украине "зеленый свет" на использование оружия по усмотрению Киева, сказал президент Финляндии Александр Стубб.

Что известно о плане победы Зеленского / Инфографика: Главред

По его словам, без этих полномочий предложения Украины в конце концов будут "менее актуальными", поскольку Киеву будет сложно ответить на продолжающиеся российские нападения.

Байден уже несколько месяцев отказывается идти на уступки на давнюю просьбу Украины снять ограничения на поставки американских и британских ракет дальнего радиуса действия, которые позволили бы ее войскам наносить удары по военным объектам в глубине России.

Несмотря на настойчивые просьбы своего британского коллеги, Байден стоит на своем, поскольку представители американской администрации утверждают, что такое оружие не изменит стратегической ситуации и, возможно, подтолкнет российского диктатора Владимира Путина к эскалации войны.

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

План победы Украины - что известно

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем плане победы. По его словам, подробности плана он будет обсуждать с президентом США, поскольку в плане есть пункты, которые зависят от положительного решения США. Он также отметил, что план рассчитан на быстрые решения партнеров.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал часть "плана победы". Украина должна иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить Путина прекратить боевые действия. Украина нарастила производство оружия в шесть раз. Однако, несмотря на все достижения, нам все еще не хватает ресурсов.

Владимир Зеленский озвучил "план победы" и заговорил об окончании войны. По его словам, мир не имеет права расслабляться, поскольку Запад еще не остановил агрессию России. При этом Зеленский убежден, что "мы ближе к завершению войны, чем думаем".

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