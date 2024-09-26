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Более $8 млрд для Украины: США готовятся объявить новый пакет помощи - Reuters

Руслана Заклинская
26 сентября 2024, 00:12
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Украина получит всю помощь, которая была предусмотрена до конца каденции президента США Джо Байдена, заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.
Более $8 млрд для Украины: США готовятся объявить новый пакет помощи - Reuters
США готовятся объявить о военной помощи Украине на 8 млрд долларов / Коллаж: Главред, фото: Министерство обороны США, Офис президента

Соединенные Штаты Америки готовятся объявить о предоставлении Украине военной помощи на сумму более 8 миллиардов долларов. Официально о помощи заявят 26 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом пишет Reuters.

"Администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить ей использовать 5,6 миллиарда долларов военной помощи Украине до 30 сентября - конца федерального финансового года, когда истекает срок действия полномочий", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще 2,4 миллиарда долларов будет выделено в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины". Эта программа позволяет администрации США закупать оружие для Украины непосредственно у производителей, а не использовать его из американских вооруженных запасов.

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Стоит отметить, что на брифинге для прессы 25 сентября заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что Украина получит всю необходимую помощь, которая была предусмотрена до завершения срока полномочий президента Байдена.

"Я пока не имею официальных объявлений по этому поводу, но могу вам сказать, что мы стремимся обеспечить, чтобы Украина получила ресурсы, одобренные Конгрессом", - заверила она.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Помощь Украине от США - последние новости

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовят пакет военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов, который могут объявить уже на этой неделе. В рамках этого пакета Украина может получить патрульные катера, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм и другое оружие.

Также президент США Джо Байден отдал четкое распоряжение своей администрации "сдвинуть небо и землю" для предоставления Украине всей необходимой помощи. Он стремится укрепить позицию Украины до завершения своего президентского срока.

Как сообщал Главред, США могут передать Украине новые дальнобойные ракеты. Ракеты JASSM могут значительно изменить стратегический баланс, поскольку большая часть России окажется в зоне их досягаемости.

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