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Запасы ограничены: почему в США не видят смысла предоставлять Украине дальнобойное оружие - WP

Юлия Закрепа
24 сентября 2024, 19:16
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В Вашингтоне продолжается обсуждение, которое разделяет администрацию Байдена и Конгресс.
Запасы ограничены: почему в США не видят смысла предоставлять Украине дальнобойное оружие - WP
США не хотят давать Украине дальнобойное оружие / коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, скриншот: видео

Отказ США ослабить ограничения на использование Украиной западных ракет для нанесения ударов по территории России обострил раскол среди союзников. Украина возмущена очередной неудачей в попытках замедлить наступление России.

Последний запрос Украины заключается в получении разрешения на использование американских ракетных систем ATACMS и других боеприпасов дальнего действия для поражения стратегических целей на территории России, в частности аэродромов, говорится в материале издания Washington Post.

Украинцы ожидали, что Байден уже одобрит этот запрос, что иллюстрирует растущий разрыв между странами после более чем двух лет после российского вторжения.

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"В Вашингтоне продолжается обсуждение, которое разделяет администрацию Байдена и Конгресс. Партнеры США в Европе запутаны, поскольку некоторые из них открыто выступают за предоставление Украине разрешения на большее число трансграничных ударов. Американские чиновники утверждают, что не видят причин для изменения своей позиции, хотя украинцы уже привыкли к тому, что их запросы на вооружение, такие как танки и ракеты большой дальности, сначала отклоняли, а потом все же давали согласие", - говорится в материале.

Киев считает, что россияне имеют более решительных союзников, чем они. Во время встречи Зеленского с Байденом украинская делегация стремится представить свой "план победы" как возможность для Байдена покинуть пост с успешным наследием помощи Украине в войне против России.

Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Важным аспектом этого плана является возможность поражения российских целей на их территории. Украинцы стремятся нанести удары по самолетам, которые запускают бомбы, но эти аэродромы пока вне досягаемости разрешенного им западного вооружения.

Также украинцы хотят больше свободы в выборе целей, включая энергетическую инфраструктуру, поскольку удары по ней могут ограничить финансирование российских военных усилий. В то же время, украинские вооруженные силы зависят от американских координат для своих ударов, поскольку без них их ракеты вряд ли достигнут цели.

Американские чиновники утверждают, что запасы ATACMS ограничены, и открытие российской территории для ударов будет иметь ограниченное влияние на поле боя. Они считают, что стратегически важнее продолжать поражать цели в Крыму, как это делала Украина ранее.

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Что известно об ATACMS / Инфографика: Главреда

Несмотря на это, европейские военные чиновники считают, что разрешение на глубокие удары по России может нарушить ее логистику и нацелиться на командные центры. Чем дольше Украине придется ждать разрешения, тем менее эффективными станут эти возможности.

Дискуссии внутри администрации США продолжаются, и члены Совета национальной безопасности пытаются урегулировать разногласия между Министерством обороны и Государственным департаментом. Украинские чиновники утверждают, что публичное давление возникло из отчаяния, когда частные запросы не имели успеха.

Некоторые европейские страны также поддерживают запрос Украины к США о снятии ограничений. Министр иностранных дел Великобритании заявил, что вопрос будет обсуждаться на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Тем не менее, решение о применении ракет на большие расстояния связано с риском эскалации, и, как отмечает европейский чиновник, даже если дебаты публичные, это не предоставляет России военного преимущества.

Военная помощь США

Напомним, что США объявят новый пакет военной помощи для Украины. По словам анонимных чиновников, помощь будет включать боеприпасы для F-16, HIMARS, патрульные катера, бронированные машины и различные артиллерийские снаряды. Известно, что пакет формируется в соответствии с президентскими полномочиями.

Германия передала Украине новый пакет помощи. Кроме 22 танков Leopard 1 A5, переданных совместно с Данией, и 61 тысячи снарядов калибра 155 мм, Украина также получит дополнительную военную помощь от Германии. Также известно о передаче 1 миллиона патронов для стрелкового оружия.

США могут передать Украине новые дальнобойные ракеты. Передача JASSM Украине может значительно изменить стратегический баланс конфликта, поскольку большая часть территории России окажется в зоне досягаемости этих мощных и высокоточных боеприпасов.

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