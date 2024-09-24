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США объявят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет - СМИ

Юрий Берендий
24 сентября 2024, 17:32
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По данным СМИ, пакет военной помощи для Украины может быть объявлен после переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена.
США объявят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет - СМИ
Украина получит пакет военной помощи на 375 миллионов долларов / Коллаж Главред, фото: US Air Force, Офис президента Украины

США могут объявить новый крупный пакет военной помощи на 375 миллионов долларов уже завтра, 25 сентября. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на анонимных чиновников.

По их словам, помощь будет включать боеприпасы для F-16, HIMARS, патрульные катера, бронированные машины и различные артиллерийские снаряды.

Один из чиновников отметил, что пакет, вероятно, будет содержать боеприпасы "воздух-земля" для F-16, что позволит украинским пилотам действовать на значительном расстоянии от линии фронта и российской противовоздушной обороны.

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Пакет формируется в соответствии с президентскими полномочиями по прямой передаче вооружения из американских военных запасов.

Чиновники также отметили, что рассматриваются планы на случай, если Конгресс не одобрит продолжение финансирования до конца финансового года.

"Ожидается, что пакет будет объявлен во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Байденом и вице-президентом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис в четверг в Белом доме", - отмечают они.

нато инфографика
Что известно о расходах НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Что такое Голос Америки?

Голос Америки - американская телерадиоорганизация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США), вещающая на 47 языках, имея еженедельную аудиторию в 278 миллионов человек. В основном в эфир выходят новости, информационные и культурные программы. Некоторые иностранные слушатели считают, что "Голос Америки" является лучшим источником информации, тогда как другие считают ее формой пропаганды и рупором правительства США, пишет Википедия.

Военная помощь для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Пентагон стремится продлить полномочия президента Джо Байдена по использованию остаточных средств на военную помощь Украине, но решение должен принять Конгресс. Об этом заявила спикер Минобороны США Сабрина Сингх.

Австралия рассматривает возможность передачи Украине списанных танков Abrams. Журналисты The Sydney Morning Herald обратили внимание, что министр обороны Австралии Ричард Марлес, который ранее исключал такую возможность, теперь изменил свою риторику.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщила пресс-служба правительства Германии.

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