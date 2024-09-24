Будет совсем другая Россия: как будет выглядеть РФ после войны в Украине - Розумный

Цель Украины заключается в том, чтобы после войны у России не осталось никаких амбиций по расширению империи, отметил эксперт.

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Произойдет ли распад России после войны в Украине - Розумный / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, УНИАН, ua.depositphotos.com

Идея о деколонизации России после войны, то есть отделении ее частей, является исторически обоснованной, поскольку империи имеют тенденцию к распаду. Об этом во время чата с читателями Главреда заявил политический эксперт Максим Розумный

Однако, по его словам, не стоит ограничиваться только таким сценарием, поскольку Россия без сверхприбылей, которые она начала получать в начале 2000-х, не обязательно будет сохранять свое гегемонистское сознание.

"Учитывая большие проблемы с демографией, ожидаемые социально-экономические проблемы и общий упадок России, можно сказать, что для РФ будет большей проблемой удерживать те территории, которые она уже на сегодняшний день имеет, и защищать ту идентичность, которую они там себе сгенерировали на волне этой мобилизации", - сказал он.

Эксперт Максим Розумный отметил, что после поражения в войне Россия долго не вернется к идее новой экспансии, и задача Украины заключается в том, чтобы она никогда больше не имела таких амбиций.

Смотрите видео чата с Максимом Розумным, в котором он рассказал об угрозе заморозки войны в Украине:

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска пытаются окружить Угледар в Донецкой области, наступая с разных направлений, сообщил военный обозреватель Александр Коваленко.

Президент Владимир Зеленский в интервью ABC News отметил, что план победы Украины не предусматривает немедленных переговоров с Россией, но является шагом к дипломатическому решению конфликта.

Тем временем в Донецкой области российские силы изменили тактику и вместо пехотных групп используют механизированные колонны, что указывает на их стремление ускорить наступление, заявил эксперт Дмитрий Снегирев.

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