Будет совсем другая Россия: как будет выглядеть РФ после войны в Украине - Розумный

Идея о деколонизации России после войны, то есть отделении ее частей, является исторически обоснованной, поскольку империи имеют тенденцию к распаду. Об этом во время чата с читателями Главреда заявил политический эксперт Максим Розумный
Однако, по его словам, не стоит ограничиваться только таким сценарием, поскольку Россия без сверхприбылей, которые она начала получать в начале 2000-х, не обязательно будет сохранять свое гегемонистское сознание.
"Учитывая большие проблемы с демографией, ожидаемые социально-экономические проблемы и общий упадок России, можно сказать, что для РФ будет большей проблемой удерживать те территории, которые она уже на сегодняшний день имеет, и защищать ту идентичность, которую они там себе сгенерировали на волне этой мобилизации", - сказал он.
Эксперт Максим Розумный отметил, что после поражения в войне Россия долго не вернется к идее новой экспансии, и задача Украины заключается в том, чтобы она никогда больше не имела таких амбиций.
Смотрите видео чата с Максимом Розумным, в котором он рассказал об угрозе заморозки войны в Украине:
Кто такой Максим Розумный
Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.
Война в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска пытаются окружить Угледар в Донецкой области, наступая с разных направлений, сообщил военный обозреватель Александр Коваленко.
Президент Владимир Зеленский в интервью ABC News отметил, что план победы Украины не предусматривает немедленных переговоров с Россией, но является шагом к дипломатическому решению конфликта.
Тем временем в Донецкой области российские силы изменили тактику и вместо пехотных групп используют механизированные колонны, что указывает на их стремление ускорить наступление, заявил эксперт Дмитрий Снегирев.
Другие новости:
- Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут мощные дожди с грозами
- Весь Харьков под мощными ударами: прямое попадание по многоэтажкам
- Есть 2 сценария завершения войны в Украине, все может растянуться до 2026 года - Розумный
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред