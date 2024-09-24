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Есть 2 сценария завершения войны в Украине, все может растянуться до 2026 года - Розумный

Алёна Воронина
24 сентября 2024, 16:18
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Если первый сценарий не будет реализован, то война может затянуться.
Максим Розумный, украинские военные
Есть 2 сценария завершения войны в Украине, отмечает Максим Розумный/ коллаж: Главред, фото: Главред, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Есть два наиболее вероятных и реалистичных сценария завершения войны в Украине. Один из них предполагает замораживание боевых действий, другой - продолжение войны и ее остановку только тогда, когда завершатся ресурсы.

Если война в ближайшее время не будет заморожена, то она может затянуться до 2026 года. Такое мнение высказал политический эксперт Максим Розумный во время чата на Главреде.

В ответ на вопрос, сколько еще может длиться война по оптимистическому и пессимистическому сценариям, Розумный отметил, что это зависит от того, что считать оптимистическим сценарием. Если к такому сценарию можно отнести прекращение огня, то такой поворот событий теоретически возможен даже в этом году в ноябре-декабре.

"Смотря что считать оптимистическим сценарием. Я вполне понимаю многих людей, которые просто хотят, чтобы закончилась война. Да, это не очень патриотично, но это нормальное стремление нормального человека, чтобы война закончилась. Если в этом смысле оптимистический сценарий, то теоретически даже в этом году, в ноябре-декабре, мы могли бы ожидать каких-то договоренностей, которые позволят вводить постепенное ограничение и прекращение огня. Это не завершение войны, не гарантия того, что война остановится. Но достичь прекращения огня, думаю, реалистично. Этого можно было бы ожидать", - отметил политический эксперт.

В то же время он подчеркнул, что такой вариант создает риски для Украины, для наших стратегических национальных интересов.

"То есть, возможно, в таком варианте мы войну заморозим, и бремя постоянных расходов мы с себя сбросим, но угроза для нас останется. Это один из реалистичных вариантов", - сказал Розумный.

В другом реалистичном варианте война может растянуться, как сказал Буданов, до 2026 года.

"Если план А заморозки конфликта не реализуется этой осенью (а у него сейчас очень много сторонников, многие с этим давят и на Россию, и на нас), все это может перейти в долговременную историю, которая закончится только тогда, когда закончатся ресурсы. А по подсчетам наблюдателей, ресурсы закончатся к 2026 году", - отметил эксперт.

Смотрите видео чата с Максимом Розумным, в котором он рассказал об угрозе заморозки войны в Украине:

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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Также ранее сообщалось, что белорусский истребитель пересек госграницу Украины. В Киевской области объявляли воздушную тревогу.

Напомним, россияне подошли к Угледару со всех направлений. Российские войска охватывают Угледар со всех сторон и имеют потенциал для дальнейшего продвижения в город, отметил аналитик Коваленко.

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