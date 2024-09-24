УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Ситуация ухудшается": россияне подошли к Угледару со всех направлений - Коваленко

Юрий Берендий
24 сентября 2024, 15:51
117
Российские войска охватывают Угледар со всех сторон и имеют потенциал для дальнейшего продвижения в город, отметил аналитик.
'Ситуация ухудшается': россияне подошли к Угледару со всех направлений - Коваленко
Ситуация вблизи Угледара ухудшается / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap

Российские оккупанты пытаются окружить город Угледар Донецкой области, осуществляя продвижение со всех направлений. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, российские войска имеют потенциал для развития наступления вглубь города Угледар.

"Ситуация возле Угледара каждую минуту обостряется и становится напряженной. Российские оккупанты сейчас имеют возможность выйти к КП "Водоканал" возле Угледара. Это по трассе 05-32 с улицы Майской, Дачной и Садовой. В частности, в районе коттеджных поселков возле шахт", - отметил он.

видео дня

Аналитик подчеркивает, что стратегический объект КП "Водоканал" является ключевой точкой для входа в Угледар. С этого места российские оккупанты могут продолжить продвижение в город. Однако, самая большая угроза заключается в их попытках окружить Угледар со всех сторон.

"Проблема заключается в том, что россияне постепенно охватывают Угледар не только с южной части, где они уже имели возможность форсировать реку Кашлагач, но и с восточной и северной части города", - рассказал Коваленко.

Коваленко также обращает внимание на то, что оккупанты пытаются закрыть западный путь к Угледару через Пречистовку в направлении Новоукраинки, оставляя наши войска зависимыми от снабжения только через Богоявленку, где тоже возникают трудности.

"После захвата Водяного и продвижения в районе шахты имени Сургая, российские оккупанты имеют возможность развивать наступление в направлении Богоявленки. Или если будет перерезан путь от Богоявленки на Угледар, или захвачено село Богоявленка, то город Угледар действительно может оказаться в окружении", - резюмировал он.

Угледар Инфографика
Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ситуация на фронте - что известно о боях за Угледар

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия продолжает наступление на Угледар, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко. Он отметил, что ранее город был удобным для обороны, но теперь враг активно разрушает его с помощью авиабомб.

Есть риск, что российские оккупационные войска могут отрезать 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, которая уже 20 месяцев защищает Угледар. По данным Forbes, эта бригада хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109, но даже лучше всего оборудованные подразделения не могут держать оборону бесконечно.

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев предупредил о возможной потере контроля над Угледаром и угрозе окружения для украинских сил.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Угледар
Реклама

Главное за день

Есть 2 сценария завершения войны в Украине, все может растянуться до 2026 года - Розумный

Есть 2 сценария завершения войны в Украине, все может растянуться до 2026 года - Розумный

16:18 Украина
"Сложились" квартиры с 8 по 3 этажи: весь Харьков под массированным ударом

"Сложились" квартиры с 8 по 3 этажи: весь Харьков под массированным ударом

16:03 Украина
Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами

15:24 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания 130114

Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания

Шторм начался раньше ожидаемого: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря 26543

Шторм начался раньше ожидаемого: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

Каким будет 2025 год по восточному календарю: для кого он будет удачным 5757

Каким будет 2025 год по восточному календарю: для кого он будет удачным

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами 1842

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами

Последние новости

17:04

Сразу несколько "звоночков": эксперт объяснил, когда окружение свергнет Путина

16:46

Будет совсем другая Россия: как будет выглядеть РФ после войны в Украине - РозумныйВидео

16:43

Что скрывается за индексом "Е" в магазинных продуктах: перечень пищевых добавокВидео

16:35

Многолетнему нагару придет конец: как отмыть дно сковородки

16:28

Урожай удивит щедростью: какие семена советует высаживать садовод для результата

Лимиты по картам, новые налоги и дорогой интернет: что меняется с 1 октябряЛимиты по картам, новые налоги и дорогой интернет: что меняется с 1 октября
16:18

Есть 2 сценария завершения войны в Украине, все может растянуться до 2026 года - РозумныйВидео

16:06

Итальянцы в восторге: как вкусно приготовить креветки

16:03

"Сложились" квартиры с 8 по 3 этажи: весь Харьков под массированным ударомФотоВидео

15:51

"Ситуация ухудшается": россияне подошли к Угледару со всех направлений - Коваленко

Реклама
15:40

Популярная украинская актриса перенесла операцию: что произошло

15:36

Настоящий васаби пробовали немногие: из чего на самом деле его делают в УкраинеВидео

15:28

Недопустим въезд в страну: суд решил, выдавать ли принцу Гарри визу США

15:24

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами

15:21

Отправить Путина в отставку: пропагандист Соловьев "бомбанул" против Кремля

15:10

Белорусский истребитель пересек госграницу: что известно

15:08

ЕС меняет правила пересечения границы: что изменится для украинцев

15:07

Россия готовит новый массированный удар по Украине: в Минобороны раскрыли детали

15:02

"Удар по хрупкому эго": Алсу продолжает уничтожать бывшего мужа

14:51

Весам, и не только, приготовиться: каким знакам зодиака октябрь принесет любовь

14:35

Во время концерта скончался популярный турецкий певец

Реклама
14:05

Кристина Орбакайте избавляется от своего имущества в РФ

14:04

Низкое достоинство: Успенская опустила Киркорова

14:03

Враг может зайти в тыл и закрыть в кольцо: какая новая опасность нависла над ВСУ

14:00

Война затянется до 2026 года, если этой осенью не будет заморозки конфликта – РозумныйВидео

13:55

Гороскоп на завтра 25 сентября: Львам - ловушка, Козерогам - феноменальная возможность

13:54

"Не верю, что Путин готов": Зеленский озвучил "план победы" и заговорил об окончании войны

13:49

Вопрос по математике в начальной школе поставил взрослых в тупик

13:47

"Россия спешит": оккупанты меняют тактику в Донецкой области - в чем причина

13:35

Сергей Жадан сообщил о смерти родного человека - детали

13:03

Приглашение Украины в НАТО: у Зеленского раскрыли часть "плана победы"

13:03

Как отбить корректируемую авиабомбу УПМБ Д-30СН: Згурец рассказал важные детали

12:40

Владимира Жириновского привязывали: сын украинофоба рассказал о последних мучительных днях политика

12:26

Бронемашины Китая заметили на фронте: на какой странный шаг впервые пошел Пекин

12:25

Можно ли заморозить сметану: интересная хитрость для хозяекВидео

12:07

Дуда выступил против блокирования вступления Украины в ЕС из-за "вопроса Волыни"

12:00

"Там любят селиться россияне": в сети показали, где находится квартира Олега Винника

11:55

США переходят "красные линии" РФ: в FT раскрыли страхи Кремля и какой ответ готовят

11:47

Настоящие миротворцы: 3 знака зодиака, которые решат любой конфликт

11:37

Что будет если приседать каждый день: как меняется жизнь от простого упражнения

11:22

Разрушили город, движутся во фланг: в ЦПД рассказали о наступлении РФ на Угледар

Реклама
11:14

В Украине могут вырасти цены на интернет: улучшится ли качество услуг - эксперт

11:13

Доллар подорожает уже в октябре 2024: сколько будет стоить валюта

10:57

Китайский гороскоп на завтра 25 сентября: Козлам - гнев и обида, Свиньям - грусть

10:56

В октябре резко вырастут цены на хлеб: эксперты назвали важные причины

10:43

Удивят незаурядной чистотой: чем отмыть швы между плиткой - копеечное средство

10:41

Главная логистическая дорога на Харьковщине под огневым контролем РФ - военный

10:03

Проще и быстрее уже некуда: как сварить свеклу за 15 минут

09:56

РФ хочет погрузить Украину в темноту и холод: Боррель сделал важное заявление

09:56

Смертоносная украинская бригада может оказаться в окружении под Угледаром — Forbes

09:45

"Были проблемы со здоровьем": Ольга Навроцкая рассказала, почему не хочет иметь детей

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять