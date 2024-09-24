'Ситуация ухудшается': россияне подошли к Угледару со всех направлений - Коваленко

Российские войска охватывают Угледар со всех сторон и имеют потенциал для дальнейшего продвижения в город, отметил аналитик.

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Ситуация вблизи Угледара ухудшается / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap

Российские оккупанты пытаются окружить город Угледар Донецкой области, осуществляя продвижение со всех направлений. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, российские войска имеют потенциал для развития наступления вглубь города Угледар.

"Ситуация возле Угледара каждую минуту обостряется и становится напряженной. Российские оккупанты сейчас имеют возможность выйти к КП "Водоканал" возле Угледара. Это по трассе 05-32 с улицы Майской, Дачной и Садовой. В частности, в районе коттеджных поселков возле шахт", - отметил он.

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Аналитик подчеркивает, что стратегический объект КП "Водоканал" является ключевой точкой для входа в Угледар. С этого места российские оккупанты могут продолжить продвижение в город. Однако, самая большая угроза заключается в их попытках окружить Угледар со всех сторон.

"Проблема заключается в том, что россияне постепенно охватывают Угледар не только с южной части, где они уже имели возможность форсировать реку Кашлагач, но и с восточной и северной части города", - рассказал Коваленко.

Коваленко также обращает внимание на то, что оккупанты пытаются закрыть западный путь к Угледару через Пречистовку в направлении Новоукраинки, оставляя наши войска зависимыми от снабжения только через Богоявленку, где тоже возникают трудности.

"После захвата Водяного и продвижения в районе шахты имени Сургая, российские оккупанты имеют возможность развивать наступление в направлении Богоявленки. Или если будет перерезан путь от Богоявленки на Угледар, или захвачено село Богоявленка, то город Угледар действительно может оказаться в окружении", - резюмировал он.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ситуация на фронте - что известно о боях за Угледар

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия продолжает наступление на Угледар, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко. Он отметил, что ранее город был удобным для обороны, но теперь враг активно разрушает его с помощью авиабомб.

Есть риск, что российские оккупационные войска могут отрезать 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, которая уже 20 месяцев защищает Угледар. По данным Forbes, эта бригада хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109, но даже лучше всего оборудованные подразделения не могут держать оборону бесконечно.

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев предупредил о возможной потере контроля над Угледаром и угрозе окружения для украинских сил.

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