Разрушили город, движутся во фланг: в ЦПД рассказали о наступлении РФ на Угледар

КАБ и авиация - это единственное, что позволяет вражеской пехоте двигаться, говорит Коваленко.

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Наступление РФ на Угледар / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Армия страны-агрессора России продолжает наступать на Угледар. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко.

По его словам, раньше город было удобно оборонять, но сейчас враг разрушает Угледар КАБами.

"Угледар. Раньше этот город было удобно оборонять, он на высоте. Но с активным приходом на фронт КАБов, врагу удалось его разрушить, и двигаться во фланг", - сказал он. видео дня

Руководитель ЦПД также отметил, что к сожалению, КАБ и авиация - это единственное, что позволяет вражеской пехоте двигаться.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Наступление РФ на Угледар - что известно

Напомним, по сообщениям Forbes, российские оккупационные войска могут отрезать и окружить 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар в Донецкой области. Подчеркивается, что "смертоносная украинская бригада" достаточно хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109. Но, по мнению журналистов, даже лучше всего оснащенная бригада не может держать оборону вечно.

Ранее, военный эксперт Владислав Селезнев также говорил, что существует угроза, что Силы обороны потеряют контроль над Угледаром и могут оказаться в окружении.

Кроме того, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявлял, что Силы обороны Украины могут отступить с Кураховского, Угледарского и Покровского направлений в случае если будет решаться вопрос о сохранении военных соединений.

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