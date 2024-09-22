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РФ прорвалась возле 8 населенных пунктов в Донецкой области: в DeepState раскрыли угрозы

Юлия Закрепа
22 сентября 2024, 09:58
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Оккупанты продвинулись вперед на Донбассе, однако в Генштабе пока не комментируют.
РФ прорвалась возле 8 населенных пунктов в Донецкой области: в DeepState раскрыли угрозы
РФ пытается прорвать оборону ВСУ / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, скришот: deepstatemap

Украинские аналитики DeepState сообщили, что российские военные имеют продвижение на фронте. Враг продвинулся возле восьми населенных пунктов, в частности Северного, Красногоровки и Торецка Донецкой области.

"Силы Обороны Украины восстановили позиции у Железнянского и продвинулись у Камышовки. Враг продвинулся у Кругляковки, Красногоровки, Острого, в Невском, Северном, Торецке, Георгиевке и Максимильяновке", - говорится в сообщении DeepState.

По состоянию на утро 22 сентября украинский Генштаб не прокомментировал эту информацию.

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РФ прорвалась возле 8 населенных пунктов в Донецкой области: в DeepState раскрыли угрозы
Где продвигаются оккупанты на фронте / скриншот: deepstatemap

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Наступление РФ на фронте

Напомним, что российские купанты продвинулись в трех населенных пунктах на Донбассе. Аналитики мониторинговой группы DeepState сообщили, что враг продвинулся возле Стельмаховки, в Гродовке и Украинском. Кроме того, по словам экспертов, продолжаются бои возле Желанного Первого.

Армия России может начать новую волну наступления на Покровск. Эксперты сообщили, что сейчас в районе Селидово украинские защитники проводят высококачественную оборону, россияне не имеют возможности прорваться в город и закрепиться там, чтобы начать городские бои.

РФ внезапно перебросила тысячи оккупантов на Курщину. Вадим Мысник сообщил, что в начале Курской операции на этом направлении враг удерживал около 11 тысяч военных. Теперь их количество, по разным оценкам, выросло до 30-45 тысяч. Однако ВСУ усложнили логистику россиян, взяв под контроль город Суджу.

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