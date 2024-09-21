Всей Европе грозит 'ядерная катастрофа': Минэнерго и ОП о планах РФ ударить по АЭС

Россию нужно остановить "здесь и сейчас", поскольку подготовка агрессора к ядерному террору касается всех, заявил Андрей Ермак.

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Россию нужно остановить "здесь и сейчас" - Ермак / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Россия готовит удары по ядерным объектам Украины. Если Кремль решится на такой шаг, вся Европа будет под радиационной угрозой. Об этом заявило Министерство энергетики Украины.

"Атаки России на критические для АЭС подстанции угрожают радиационной безопасности всего европейского континента", - отметили в сообщении.

В связи с этим Минэнерго призвало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевых для функционирования АЭС подстанциях.

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Реакция Офиса президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что международное сообщество должно реагировать на подготовку России к атакам на объекты ядерной энергетики накануне зимы. Он отметил, что под вражеский удар могут попасть критические объекты - открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи.

"Это подготовка к возможному сценарию ядерной катастрофы. Россия - террорист. Их нужно остановить здесь и сейчас. Страны Запада и Глобального Юга должны жестко реагировать на подготовку террора. Он касается всех", - заявил Ермак.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

РФ создает угрозы для украинских АЭС - главное

Напомним, в субботу, 21 сентября, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Россия готовится нанести удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины. Атаки на эти объекты могут привести к высокому риску ядерного инцидента с глобальными последствиями.

Информацию о возможных ударах уже передали международным партнерам и МАГАТЭ.

Прошлым летом президент Владимир Зеленский и Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждали о возможности террористической атаки России на Запорожскую АЭС. После принятых мер риск подрыва станции значительно уменьшился.

Однако в конце августа этого года обстрелы со стороны оккупантов привели к остановке работы трех энергоблоков Ривненской АЭС и одного энергоблока Южноукраинской атомной станции. Россия пытается нанести удар по украинской энергетике, чтобы парализовать работу станций, которые обеспечивают большую часть электроэнергии в стране.

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