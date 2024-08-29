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Ужасные последствия обстрела: в Украине нарушена работа 4-х энергоблоков АЭС - МАГАТЭ

Юрий Берендий
29 августа 2024, 14:36
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В результате российского обстрела нарушена работа трех энергоблоков Ровенской АЭС и одного энергоблока Южноукраинской атомной станции, говорится в обращении.
Ужасные последствия обстрела: в Украине нарушена работа 4-х энергоблоков АЭС - МАГАТЭ
Вследствие российских ударов от сети отключались 4 блока АЭС / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

26 августа российской оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по территории Украины. Целью врага стала энергетическая инфраструктура. В частности, в результате обстрела была нарушена работа четырех энергоблоков на украинских АЭС. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в обращении к МАГАТЭ.

В официальной ноте постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене сообщается, что в 08:58 были отключены энергоблоки №1, 3 и 4 на Ровенской АЭС, а в 17:05 из-за колебаний в энергосистеме Украины, вызванных российской атакой, отключился энергоблок №3 на Южно-Украинской АЭС.

"В то же время в 09:05 по восточноевропейскому времени энергоблоки Южноукраинской атомной электростанции снизили мощность до суммарного уровня 1 800 мегаватт", - говорится в официальной ноте.

видео дня

В ноте подчеркивается, что Российская Федерация продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь нарушить работу атомных электростанций, которые обеспечивают большую часть электроэнергии в стране.

"Эти атаки представляют серьезную угрозу для стабильности работы ядерных объектов Украины и безопасности миллионов людей", - говорится в заявлении.

Украина призывает МАГАТЭ немедленно проинформировать об этом всех членов организации.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак реагируя на российский ядерный террор отметил, что Россия несет угрозу для всего мира.

"Их удары по энергетике - это больше, чем террор гражданских. Это сознательное решение режима Путина угрожать миру ядерной катастрофой", - написал он в своем Telegram.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО отметил важность заявления МАГАТЭ о нарушении работы украинских АЭС в результате российского ракетно-дронового удара 26 августа.

Он отметил, что Россия целенаправленно готовится к ядерной провокации с использованием АЭС, но пока не знает, как обосновать свои действия перед международным сообществом. Однако, все признаки подготовки к такому сценарию уже имеются.

"И даже пытается использовать МАГАТЭ, исказив их визит на Курскую АЭС. Предотвратить это возможно, в частности, и при участии МАГАТЭ. Мониторинг в режиме лайв ситуации на украинских АЭС, в частности во время российских обстрелов, считаю, существенно помог бы. Потому что это вопрос не только Украины, но и Европы также. Украина же не несет угрозы Курской АЭС", - написал он.

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Откуда РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Массированный обстрел Украины 26 августа - что известно о последствиях

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 августа Россия нанесла самый масштабный удар по Украине, выпустив 127 ракет и 109 ударных дронов, сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. Целью атак стали объекты критической инфраструктуры.

Украина готовит ответ на эту массированную атаку, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Министр энергетики Герман Галущенко добавил, что российские атаки были направлены на энергетическую инфраструктуру, и ситуация остается сложной. Он подчеркнул, что Россия стремится оставить Украину без электроэнергии.

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