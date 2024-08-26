'Путин - больное существо' - Зеленский рассказал о деталях ракетного обстрела

Сегодняшняя утренняя атака стала одной из самых масштабных за всю историю нынешней войны России против Украины. Сейчас продолжается ликвидация последствий. О деталях обстрела президент Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram.
"Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из крупнейших ударов - комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов", - заявил президент.
Также он отметил, что этот удар был таким же "подлым", как и раньше, ведь россияне снова били по критической инфраструктуре. От Харькова до Львова регионы Украины подверглись ударам российскими ракетами и "шахедами".
"К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть десятки раненых - всем оказывается необходимая помощь", - заявил Зеленский.
Кроме того, глава государства рассказал о разрушениях и отметил, что есть попадания в объекты критической инфраструктуры и энергетики.
"Путин себе не изменяет: это больное существо - всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир ему позволяет делать. Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор", - заявил президент Украины.
Ракетная атака по Украине - последние новости
Напомним, утром, 26 августа россияне массированно атаковали регионы Украины ракетами и беспилотниками. В результате удара во многих городах отключили водоснабжение и электроэнергию.
Стало известно, что Киевскую область оккупанты атаковали ракетами и "Кинжалами", силами ПВО над Киевом было уничтожено почти полтора десятка российских ракет.
Также сообщалось, что для удара по Украине впервые за неделю российские корабли вышли из Новороссийска и осуществили пуски ракет.
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