Если партнеры 'посыплются', армия будет готова: Зеленский высказался о конце войны

Украина будет делать все, чтобы заставить российского лидера Владимира Путина прекратить войну дипломатически. Страна будет биться ради победы, даже если дипломатический путь завершения войны не будет успешным, а западные партнеры сдадутся. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.
Глава государства сказал, что Украина будет делать все, чтобы заставить кремлевского диктатора прекратить агрессию против Украины дипломатически. Ведь такой путь сохранит жизни людей и сэкономит время.
"Но, если у нас это не получится, если партнеры "посыплются" и не будут стоять крепко против агрессии Путина, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашей страны", - отметил президент.видео дня
По его словам, Украина делает много шагов для завершения войны. Зеленский подчеркнул, что окончанием войны может быть только восстановление территориальной целостности Украины и предотвращение повторной агрессии агрессии России.
Формула мира Зеленского
Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.
Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.
Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.
День Независимости Украины - заявления Зеленского
В День Независимости Украины, 24 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет диктовать Украине красные линии. Обращаясь к украинцам из Сумской области, он подчеркнул, что Россия нарушила суверенитет Украины, но теперь украинский ответ вернется к каждой точке России.
Также 24 августа Украина впервые использовала новый класс оружия - ракету-дрон "Паляница" против российских оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что "Паляница" стала новым методом возмездия агрессору.
Президенты Анджей Дуда и Владимир Зеленский пошутили о победе над Россией на праздничной пресс-конференции в Киеве. Дуда отметил, что во время отступления российских войск он будет призывать Зеленского не наносить удары по отступающим силам. Зеленский в ответ пошутил, что может быть занят, когда Дуда позвонит с такой просьбой.
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