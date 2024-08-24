Если партнеры 'посыплются', армия будет готова: Зеленский высказался о конце войны

Украина хочет завершить войну дипломатическим путем, но готова вытеснить оккупантов с территории страны, если диктатор Путин не пойдет на мир, заявил президент.

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Украина делает много шагов для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 1 отдельный батальон морской пехоты, 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ

Украина будет делать все, чтобы заставить российского лидера Владимира Путина прекратить войну дипломатически. Страна будет биться ради победы, даже если дипломатический путь завершения войны не будет успешным, а западные партнеры сдадутся. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.

Глава государства сказал, что Украина будет делать все, чтобы заставить кремлевского диктатора прекратить агрессию против Украины дипломатически. Ведь такой путь сохранит жизни людей и сэкономит время.

"Но, если у нас это не получится, если партнеры "посыплются" и не будут стоять крепко против агрессии Путина, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашей страны", - отметил президент. видео дня

По его словам, Украина делает много шагов для завершения войны. Зеленский подчеркнул, что окончанием войны может быть только восстановление территориальной целостности Украины и предотвращение повторной агрессии агрессии России.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

День Независимости Украины - заявления Зеленского

В День Независимости Украины, 24 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет диктовать Украине красные линии. Обращаясь к украинцам из Сумской области, он подчеркнул, что Россия нарушила суверенитет Украины, но теперь украинский ответ вернется к каждой точке России.

Также 24 августа Украина впервые использовала новый класс оружия - ракету-дрон "Паляница" против российских оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что "Паляница" стала новым методом возмездия агрессору.

Президенты Анджей Дуда и Владимир Зеленский пошутили о победе над Россией на праздничной пресс-конференции в Киеве. Дуда отметил, что во время отступления российских войск он будет призывать Зеленского не наносить удары по отступающим силам. Зеленский в ответ пошутил, что может быть занят, когда Дуда позвонит с такой просьбой.

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