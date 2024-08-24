"Больной дед не будет диктовать красные линии": заявление Зеленского в День независимости

Рано или поздно украинский ответ прилетит в каждую точку РФ, которая является источником опасности для жизни государства и людей Украины, подчеркнул президент.

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Зеленский сделал заявление в День независимости/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Оперативное командование "Запад"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День независимости и подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не будет диктовать нам красные линии.

Видеообращение, которое было опубликовано утром в субботу, 24 августа, Зеленский записал из Сумской области, возле реки Псел в нескольких километрах от границы со страной-агрессором Россией.

Он отметил, что своим полномасштабным вторжением в Украину 913 дней назад РФ нарушила не только суверенные границы, но и границы жестокости и здравого смысла, безгранично стремясь к одному - уничтожить нас.

видео дня

"Зато сегодня мы отмечаем 33-й День независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией", - подчеркнул украинский президент.

Глава Украинского государства отметил: враг должен помнить, что рано или поздно украинский ответ прилетит в каждую точку России, которая является источником опасности для жизни государства и людей Украины. Противник будет знать, что такое возмездие по-украински - достойное, симметричное, дальнобойное, сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украине не нужны чужие области, а нужен мир и спокойствие вдоль всей украинской границы протяженностью 6992 километра.

Россия не будет диктовать украинцам красные линии

Также Зеленский отметил, что страна-агрессор Россия не будет диктовать для Украины красные линии, ведь наше государство выбирает свой путь само.

"Выцветшие глаза их начальника воспринимают весь мир серой зоной. Но мы не дадим превратить в серую зону земли, где по праву должен быть сине-желтый флаг. Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, каким путем идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Потому что так работает независимость", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - последние новости

Ранее в Белом доме сделали заявление об операции на Курщине. Российские захватчики перебросили в Курскую область определенные силы и хотят помешать действиям украинских войск.

Также ранее сообщалось, что Путин удумал "прием" по Курской области - в США раскрыли детали. Владимир Путин вряд ли выступит с обращением к российскому народу, пропагандисты продолжают убеждать россиян в ложной информации.

В материале CNN отметили, что Украина способна изменить ход войны - на Западе оценили операцию в Курской области. Операция Сил обороны Украины в Курской области показала, что у оккупантов агрессора России множество слабых мест. Киев не обречен, а способен переломить ход войны.

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