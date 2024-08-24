"Это продолжает нас беспокоить": в Белом доме сделали заявление об операции на Курщине

Делать выводы об операции ВСУ в Курской области рано. Россияне перебросили определенные ресурсы на это направление и хотят помешать действиям украинских военных.
Поэтому пока рано говорить, может ли ситуация на Курщине повлиять на эскалацию. Об этом заявил советник по нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме.
"Россияне перебросили определенные ресурсы на эту территорию, чтобы попытаться помешать действиям украинских войск. Насколько это будет эффективным, каким будет результат, мы еще не знаем. Поэтому еще рано говорить о том, может ли то, что происходит в Курске, иметь потенциальное влияние на эскалацию. Но это то, что нас продолжает беспокоить", - отметил Кирби.видео дня
Он добавил, что со стороны США не было корректировки в указаниях относительно того, где и как ВСУ могут использовать американское оружие.
Кто такой Джон Кирби
Джон Кирби - контрадмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресссекретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.
Операция в Курской области - последние новости
Ранее сообщалось, что войска РФ вместе с кадыровцами попали в котел. Военный эксперт Ян Матвеев поделился интересной информацией касаемо котла на Курщине.
Также ранее сообщалось, что РФ отвела часть войск с Харьковского направления из-за операции украинских военных в Курской области. Командование РФ продолжает "перетасовывать" ту живую силу, которая у противника еще осталась для, хотя бы, удержания занятых позиций.
Социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман объяснил, почему Путину не удастся вытеснить ВСУ с Курщины. Чтобы отбить Курщину, Путину пришлось бы прекратить наступление на Донбассе. Он на этот шаг не пошел, поэтому ситуация с Курской областью будет продолжаться.
Напомним, сообщалось, что ВСУ продвинулись в районе Суджи - бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения на Курщине. Украинским военным удалось занять новые позиции в Курской области страны-агрессора России.
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