"Это продолжает нас беспокоить": в Белом доме сделали заявление об операции на Курщине

Российские захватчики перебросили в Курскую область определенные силы и хотят помешать действиям украинских войск.

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В Белом доме сделали заявление об операции на Курщине/ скрин из видео, скрин с карты DeepState

Делать выводы об операции ВСУ в Курской области рано. Россияне перебросили определенные ресурсы на это направление и хотят помешать действиям украинских военных.

Поэтому пока рано говорить, может ли ситуация на Курщине повлиять на эскалацию. Об этом заявил советник по нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме.

"Россияне перебросили определенные ресурсы на эту территорию, чтобы попытаться помешать действиям украинских войск. Насколько это будет эффективным, каким будет результат, мы еще не знаем. Поэтому еще рано говорить о том, может ли то, что происходит в Курске, иметь потенциальное влияние на эскалацию. Но это то, что нас продолжает беспокоить", - отметил Кирби. видео дня

Он добавил, что со стороны США не было корректировки в указаниях относительно того, где и как ВСУ могут использовать американское оружие.

Кто такой Джон Кирби Джон Кирби - контрадмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресссекретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее сообщалось, что войска РФ вместе с кадыровцами попали в котел. Военный эксперт Ян Матвеев поделился интересной информацией касаемо котла на Курщине.

Также ранее сообщалось, что РФ отвела часть войск с Харьковского направления из-за операции украинских военных в Курской области. Командование РФ продолжает "перетасовывать" ту живую силу, которая у противника еще осталась для, хотя бы, удержания занятых позиций.

Социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман объяснил, почему Путину не удастся вытеснить ВСУ с Курщины. Чтобы отбить Курщину, Путину пришлось бы прекратить наступление на Донбассе. Он на этот шаг не пошел, поэтому ситуация с Курской областью будет продолжаться.

Напомним, сообщалось, что ВСУ продвинулись в районе Суджи - бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения на Курщине. Украинским военным удалось занять новые позиции в Курской области страны-агрессора России.

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