Окружение замкнулось, там тысячи: войска РФ вместе с кадыровцами попали в котел

Военный эксперт Ян Матвеев поделился интересной информацией относительно котла на Курщине.

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Тысячи российских военных могли оказаться в окружении / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", росСМИ

После старта Курской операции Силами Украины от тысячи до трех тысяч российских оккупантов могли оказаться в окружении.

Интересными деталями в эфире телеканала FREEДОМ поделился военный эксперт Ян Матвеев.

"Речь идет о войсках, которые находятся в Теткино и рядом с границей. Такая моя скромная оценка - в районе тысячи человек, возможно, чуть меньше. Кто-то дает оценки и до 3 тысяч человек. Это возможно, просто нет какого-то подтверждения, что это так. В основном это пограничники, вероятно, определенное количество "кадыровцев". Ну, два "кадыровца" там точно есть, мы это знаем по ролику, где они мародерят свой же российский магазин сотовой связи в Глушково", - сказал он.

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Кто такой Ян Матвеев? Ян Матвеев - политолог, военный эксперт и блогер. Ранее работал в мультимедийной компании "EUROSPORT" автором текстов и редактором.

Как вывод, военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что, скорее всего, там есть и другие "кадыровцы".

"Плюс в Теткино могли перебросить некоторые подразделения еще до того, как мосты были уничтожены, для усиления. Потому что украинские военные атаковали Теткино несколько раз, возможно, как раз для того, чтобы заманить в эту ловушку больше российских войск", - сказал он.

Военный эксперт обращает внимание на важный момент.

Российские части, по сути, в данную секунду находятся в окружении с трех сторон.

Украинская военная комендатура в Курской области 15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании на занятых территориях Курской области военной комендатуры во главе с Эдуардом Москалевым, который получил звание военного коменданта. По состоянию на 15 августа под контролем Украины находится 84 населенных пункта области. Украина заявила, что не заинтересована в аннексии захваченной российской территории. В рамках администрации на территории области была создана зона безопасности для поддержки гражданских лиц, проведения гуманитарных операций и создания коридоров для эвакуации.

По словам Матвеева, с одной стороны, у них украинская граница, с другой стороны - украинские военные, которые перерезали сухопутный коридор от границы до реки Сейм, и с третьей стороны - река Сейм, на которой больше нет мостов, а понтонные переправы разрушаются.

"Поэтому это очень тяжелое положение. И в целом, наверное, российские военные могут спастись и выйти, но оставив, во-первых, всю свою тяжелую технику, во-вторых, все-таки рискуя тем, что в момент переправы они могут попасть под огонь артиллерии, HIMARS, беспилотников", - сказал Матвеев.

Бои в Курской области - последние новости

Не секрет, что ВСУ загнали россиян в "ловушку" под Курском.

Берега реки Сейм Глушковского района Курской области, где россияне под ударами ВСУ пытаются в спешке возводить понтоны, могут стать естественным рубежом линии боевого соприкосновения. Сейм - серьезная водная преграда для ВС РФ, а ее форсирование будет для оккупантов большой проблемой с учетом задействования Украиной боевой авиации.

Недавно в ISW раскрыли критические участки фронта. По словам аналитиков, враг стягивает к Курщине силы с менее критических участков линии фронта, таких как запад Запорожской и Херсонской областей.

В частности, военное командование РФ передислоцировало части 810-й отдельной бригады морской пехоты и части двух неопределенных батальонов ВДВ с Херсонского направления в Курскую область. Аналитики также заметили заявления о том, что элементы 810-й бригады морской пехоты в июне 2024 года действовали под Волчанском Харьковской области.

Как известно, украинские военные освободили уже почти 1300 квадратных километров в Курской области. Главком Сырский недавно рассказал об удивительных результатах операции под Курском. Он также уточнил, что бойцы ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов от 28 до 35 километров .

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