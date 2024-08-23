2,6 млн кв км: росСМИ паникуют что зона поражения украинскими БпЛА выросла

Российские медиа уже подсчитали, как именно может измениться территория, по которой потенциально могут ударить украинские БпЛА.

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Украинские БпЛА в России / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Российские мониторинговые каналы подсчитали, что территория потенциального поражения в РФ украинскими беспилотниками значительно увеличилась после последних атак по аэродромам. Об этом сообщило российское издание "Верстка".

Днем 21 августа в районе "Оленья", по данным "Верстки", сбили беспилотник самолетного типа. Именно после этого российские СМИ и мониторинговые каналы начали анализировать возможность ударов украинских беспилотников по территории оккупанта.

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"Аэродром "Оленья", где базируются бомбардировщики Ту-22М3, которые используют для ударов по Украине, стал самой отдаленной целью от фронта, которая подвергалась ударам на территории России. Расстояние от аэродрома до границы с Украиной - примерно 1,8 тыс. км", - заявляют не только российские, но и западные СМИ.

Исходя из таких подсчетов, можно утверждать, что на сегодняшний день площадь РФ, по которой могут бить украинские беспилотники составляет 2 млн 612 тыс. кв. км.

Ранее, в начале февраля, площадь поражения для украинских БпЛА на территории РФ составляла 1 млн кв. км. В начале июня "Верстка" оценивала эту зону в 1 млн 780 тыс. кв. км.

Кроме того, ВСУ постоянно атакуют беспилотниками и ракетами временно оккупированный полуостров Крым и другие оккупированные территории, которые сейчас контролируются россиянами.

Атаки ВСУ на Крым С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

Украинские атаки на РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 21 августа украинские дроны устроили одну из самых массовых атак по российской территории. Руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов подтвердил эту операцию.

Накануне стало известно, что ВСУ потопили единственный паром, который функционировал между РФ и временно оккупированным городом Керчь, он пошел на дно.

Также сообщалось, что в ночь на 22 августа в российском городе Калач-на-Дону Волгоградской области прогремели взрывы. Это произошло из-за, якобы, атаки с применением беспилотников и работу сил и средств противовоздушной обороны.

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