Более 70 целей: РФ ударила по Украине дронами и ракетами - сколько удалось сбить

В результате боевой работы, силами ПВО была уничтожена 51 воздушная цель, еще 16 БпЛА, вероятно, были подавлены средствами РЭБ, отметил Олещук.

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Звуки взрывов были слышны в 14 областях Украины / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, скриншот

В ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине с применением дронов-камикадзе и ракет воздушного и наземного базирования. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и сопроводили 72 воздушные цели:

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 - с территории Воронежской области РФ;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 - с территории Курской области;

69 ударных БпЛА типа "Шахед" - районы пусков - Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск.

Атака противника была отражена авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины.

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"В результате противовоздушного боя сбита 51 воздушная цель: одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и 50 ударных БпЛА "Shahed-131/136. Еще 16 вражеских БпЛА локально потеряно - предположительно упали под воздействием радиоэлектронных средств противодействия. Информация уточняется", - отметил он.

Олещук отметил, что боевые действия проводились на территории Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

Кроме того, зафиксировано пересечение государственной границы Черниговской области вражеским ударным дроном из Беларуси, а еще один российский БпЛА вернулся в Белгородскую область.

Откуда Россия наносит удары по территории Украины / Инфографика: Главред

Кто такой Николай Олещук Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) - украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (с 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допустить господства вражеских самолетов в воздухе.

Удар по Украине - что известно о последствиях российских ракетных атак

Напомним, как ранее сообщал Главред, во вторник, 20 августа, российские войска нанесли ракетные удары по Украине, в частности звуки взрывов были слышны в Сумах и на Полтавщине.

В тот же день оккупанты обстреляли Малокатериновку в Запорожской области, где попали в детское кафе. Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате удара пострадали трое детей, один из них, 15-летний парень, позже скончался в реанимации.

Военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что Россия готовится к массированному удару по Украине, проводя тренировочные полеты на Ту-95, и может выпустить до сотни ракет.

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