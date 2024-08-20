Россияне обстреляли детское кафе в Запорожье: ранены дети

В результате вражеского удара по Малокатериновке Запорожской области несколько детей получили ранения, рассказал Иван Федоров.

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Российские оккупанты атаковали детское кафе / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция

Во вторник, 20 августа, российские оккупанты обстреляли Малокатериновку Запорожской области. Враг попал по детскому кафе. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Враг попал прямо в детское кафе. Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми. Должны остановить", - подчеркнул Федоров.

По его словам, в результате российского удара трое детей получили ранения. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

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По данным Национальной полиции, россияне ударили по селу в 17:45. Боеприпас попал рядом с торговым киоском.

"В результате попадания ранения получили четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет, и девушка, 18-ти лет. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывали парамедики полиции. 15-летний парень доставлен в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии, медики проводят реанимационные мероприятия, состояние других пострадавших стабильное", - говорится в сообщении.

Впоследствии староста поселка Малокатериновка сообщила, что 15-летний парень, который получил ранения, умер.

Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

Удар РФ по Украине в ночь на 20 августа - подробности

Напомним, оккупанты в ночь на вторник, 20 августа, массированно атаковали Украину. Дроны и ракеты сбивали в 9 областях. Россияне атаковали Украину 26 ударными дронами и несколькими ракетами различного типа.

Впоследствии стало известно, что в Тернополе горит промышленный объект после вражеского удара. Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей рассказал, что около 3 часов ночи спасатели получили сообщение о пожаре.

Как сообщал Гларед, во время ночной атаки российские оккупанты попали в промышленный объект в Тернопольской области, там возник пожар. Вследствие удара загорелась емкость с горюче-смазочными материалами, поэтому в воздухе количество хлора превысило нормы от 4 до 10 раз.

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