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Атака дронов: на Днепропетровщине прогремели взрывы и вспыхнул пожар на подстанции

Анна Ярославская
18 августа 2024, 13:33
159
Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар, в результате чего ранение получил работник ГосЧС.
Энергетика, спасатели, ракетный удар
Пожар на подстанции ликвидирован / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС

В воскресенье, 18 августа, в Днепропетровской области в результате атаки вражеских дронов произошли взрывы и вспыхнул пожар на подстанции.

Как сообщили в Минэнерго Украины, во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар, в результате чего ранение получил работник ГосЧС. Он доставлен в больницу. Пожар ликвидирован.

В Киевской области во время воздушной тревоги отключалась воздушная линия. Она уже включена в работу.

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Ракетные удары по Киеву 18 августа 2024 - последние новости

Около пяти часов утра 18 августа российские оккупанты атаковали Киев с воздуха - враг применил баллистическое вооружение. Также были запущены дроны.

РФ в третий раз подряд, скорее всего, применила северокорейские баллистические ракеты типа KN-23.

По предварительным данным, баллистические ракеты были сбиты на подлете к столице.

"Кроме того, практически одновременно с баллистикой, в сторону Киева входило несколько ударных БПЛА врага. Все дроны противника были уничтожены далеко за пределами города", - сообщили в КГВА.

Около 7:00, через два часа после попытки нанести баллистический удар по Киеву, российские оккупанты атаковали столицу крылатыми ракетами.

После длительных сложных маневров по территории нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления.

Силами и средствами ПВО все враждебные цели были уничтожены.

В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших.

По данным Воздушных сил, Россия нанесла по Украине ракетно-дроновый удар. Оккупанты выпустили по Украине 16 воздушных целей. Силы обороны уничтожили 13 из них: 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 дронов-камикадзе.

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