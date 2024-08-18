После баллистики - крылатые ракеты: РФ дважды за утро пыталась атаковать Киев

Утром в воскресенье, 18 августа, через два часа после попытки нанести баллистический удар по Киеву российские оккупанты атаковали столицу крылатыми ракетами.
"Примерно в 07:00 враг атаковал Киев уже крылатыми ракетами. Предварительно, тип вооружения типа "Искандер-К", - сообщили в Киевской городской военной администрации.
После длительных сложных маневров по территории нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления.
Силами и средствами ПВО все враждебные цели были уничтожены. Тип и количество ракет в своих отчетах предоставят Воздушные Силы, добавили в КГВА.
В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших.
Ракетный удар по Киеву 18 августа 2024 - последние новости
Около пяти часов утра 18 августа российские оккупанты атаковали Киев с воздуха - враг применил баллистическое вооружение. Также были запущены дроны.
РФ в третий раз подряд, скорее всего, применила северокорейские баллистические ракеты типа KN-23.
По предварительным данным, баллистические ракеты были сбиты на подлете к столице.
"Кроме того, практически одновременно с баллистикой, в сторону Киева входило несколько ударных БПЛА врага. Все дроны противника были уничтожены далеко за пределами города", - сообщили в КГВА.
Отметим, военный эксперт Александр Коваленко считает, что Украине грозит массированный ракетный удар. У страны-агрессора РФ имеется потенциал в 130 ракет разного типа. При этом задействовать весь этот ударный потенциал одновременно Россия не сможет по причине износа носителей. Эксперт также уверен, что, как и к любому другому ракетному удару, сопровождение будут оказывать дроны-камикадзе Shahed-136.
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