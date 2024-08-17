РФ накопила более 100 ракет: украинцам грозит массированный удар – прогноз

Любой ракетный удар РФ сопровождает атакой дронов-камикадзе, напомнил Александр Коваленко.

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Александр Коваленко спрогнозировал вероятность массированного удара РФ / ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

С осени 2022 года российские оккупанты не наносили массированные воздушные удары по Украине когда ракетная компонента, унифицированная или комбинированная, достигает сотни единиц, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Он напоминает, что последний по счету серьезный удар большим комбинированным количеством ракет по Украине был нанесен в начале июля, что явно указывает на накопление врагом боекомплекта для новой атаки.

Какие ракеты могла накопить РФ для удара по Украине:

Х-101/555 (произведено в пределах 80 шт);

КРМБ "Калибр" (с 8 июля накопительный эффект составил 40 единиц);

9М723 ОТРК "Искандер" (потенциал производства в пределах 3-4 ракеты в неделю);

9М727 ОТРК "Искандер-К" (темпы производства схожи с 9М723);

Х-47М2 "Кинжал" (за прошедший период было произведено всего шесть ракет этого типа).

"Учитывая планы РОВ на вероятный комбинированный удар на День Независимости Украины, у них уже только за счет производства за прошедший с 8 июля период в наличии имеется потенциал в 130 ракет разного типа – не говоря о том, что находилось в арсенале", - предупреждает аналитик.

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Вместе с тем он уточнил, что задействовать весь этот ударный потенциал одновременно Россия не сможет по причине износа носителей.

Эксперт также уверен, что, как и к любому другому ракетному удару, сопровождение будут оказывать дроны-камикадзе Shahed-136.

"Комбинированный удар может включать в себя как стандартную комплектацию Х-101/555, КРМБ "Калибр", 9М723/9М727 и Х-47М2 "Кинжал", так и Х-22/32", - утверждает военный аналитик.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Коваленко добавил, что контроль части Курской области создает прецедент новых рисков для российской авиации и аэродромов, которые командованию РОВ пока сложно оценить.

"Таким образом, если удар в августе и состоится, то он не будет носить настолько апокалиптический характер, как пророчили некоторые, особенно западные, СМИ. И в любом случае он никак не может носить характер некоего "возмездия" за Курскую область, поскольку изначально готовился как акт террора на государственный праздник Украины", - резюмировал он.

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости по теме

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Напомним, в ВСУ объяснили ракетные удары по Украине. Российские захватчики не остановятся, пока не достигнут своих "целей", или пока ВСУ не сорвут их планы, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как сообщалось ранее, в Киевской городской военной администрации предупредили об угрозе провокаций или ракетных обстрелов.

/ Инфографика Главреда

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