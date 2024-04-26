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Украина не закроет все небо: появился тревожный прогноз по новым ракетным ударам

Алексей Тесля
26 апреля 2024, 01:30
Воздушные удары РФ будут продолжаться, предупредил Петр Черник.
Ракета, Черник
/ коллаж Главред, скриншоты из видео

Российские оккупанты сознательно наносят ракетные удары по жилым домам и инфраструктуре Украины с целью уничтожения мирного населения, заявил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

"Никто к этой войне не готовился. Противник умышленно так поступает, чтобы истребить больше украинцев", - подчеркнул он в интервью изданию Obozrevatel.

Вместе с тем он говорит о том, что практически невозможно закрыть воздушное пространство от ударов РФ на 100%.

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"Так не бывает, такого в природе просто не существует. Крохотный Израиль, отразивший атаку Ирана – беспрецедентную, подобной которой не было со времен Второй мировой войны, все равно пропустил 2%", - напомнил собеседник.

Он предупредил о том, что воздушные удары РФ будут продолжаться и прикрыть все объекты, к сожалению, не получится.

"Враг будет бить, и мы не сможем быстрыми темпами закрыть небо. Так не бывает. Итак, очень важны акценты. Акценты решают, даем ли нашему читателю объективную информацию, или даем ему эмоцию страха. Это очень важно", - добавил Черник.

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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война России и Украины ракетный удар Петр Черник
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