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Возможны ракетные удары: в Киеве усиливают безопасность на Пасху

Алёна Воронина
1 мая 2024, 09:52
Возле храмов будут дежурить правоохранители, чтобы не допустить провокаций и в случае воздушной тревоги эвакуировать верующих и священнослужителей в укрытия.
Пасха
Из-за риска ракетного удара на Пасху в Киеве усиливают меры безопасности/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Киеве на Пасху, 5 апреля, усилят меры безопасности из-за риска провокаций и ракетных ударов со стороны страны-агрессора России. В частности, с целью недопущения провокаций места проведения богослужений и собрания верующих - храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" - будут патрулировать полицейские и муниципальная охрана столицы.

Возле храмов будут дежурить правоохранители, которые в случае объявления воздушной тревоги будут помогать верующим и священнослужителям эвакуироваться в ближайшие укрытия. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Также начальник КГВА сообщил, что на Пасху будут работать специальные временные мониторинговые центры. Они будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве, чтобы предотвратить правонарушения.

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Комендантский час на Пасху остается неизменным - он будет действовать с 00:00 до 05:00.

В КГВА призвали киевлян и гостей города по возможности посмотреть богослужения онлайн, а в случае посещения храма заботиться о своей безопасности и стараться избегать больших скоплений людей.

"Не забывайте - в стране идет война. У нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать только причинения зла! Угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает! Придерживайтесь правил безопасности. Помните о сигналах воздушной тревоги. При объявлении - направляйтесь в ближайшее укрытие. Берегите себя и близких. Своими ответственными действиями помогайте приближать мир в Украине после нашей Победы", - отметил начальник КМВА.

Угроза ракетных ударов на Пасху 5 апреля - последние новости

Ранее украинцев предупредили о новых провокациях РФ - возможном ракетном ударе по Украине на Пасху. По данным Центра противодействия дезинформации, Россия готовит ракетные и межрелигиозные провокации для дестабилизации ситуации в Украине в период Пасхальных праздников.

Также ранее сообщалось, что РФ будет наносить больше массированных ударов по Украине в ближайшие два месяца. Российские оккупанты пользуются "окном возможностей".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, чего не хватает Украине для отражения атак. Три вида оружия сейчас являются наиболее необходимыми, чтобы Украина могла защищать свои населенные пункты от вражеских атак и продвигаться на фронте.

Как часто дата Пасхи совпадает у православных и католиков?

По Григорианскому календарю в 45% случаев Пасху празднуют на неделю раньше, чем по Юлианскому, в 30% - даты совпадают, в 20% - разница составляет более чем лунный цикл.

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