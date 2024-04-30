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Ракетный удар по Украине на Пасху: украинцев предупредили о новых провокациях РФ

Юрий Берендий
30 апреля 2024, 17:06
По данным Центра противодействия дезинформации, РФ готовит ракетные и межрелигиозные провокации для дестабилизации ситуации в период Пасхальных праздников.
Ракетный удар по Украине на Пасху: украинцев предупредили о новых провокациях РФ
РФ готовит ракетные провокации в период празднований / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Российские оккупанты с высокой вероятностью могут нанести ракетный удар по территории Украины в период празднования Пасхальных праздников. Об этом сообщил руководитель департамента медиаграмотности Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Иван Сличко в эфире "Громадського радіо".

Он призвал украинцев с внимательностью отнестись к сигналам воздушной тревоги.

"Учитывая опыт прошлых лет, с высокой вероятностью РФ также готовит ракетные провокации в период празднования, поэтому не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Если что-то подобное будет заявляться в инфопространстве, мы будем сообщать, но уже стоит не пренебрегать сигналами тревоги и сразу идти в укрытие", - сказал Сличко.

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Он также подчеркнул высокую вероятность работыДРГ противника в приграничных областях Украины и призвал граждан быть очень внимательными и осторожными. Кроме того, Центр противодействия дезинформации ожидает роста религиозных конфликтов в медийном пространстве во время Пасхальных праздников.

"Мы прогнозируем рост религиозных конфликтов в инфополе в период Пасхальных праздников. Россия, как всегда, берет какой-то серьезный инфоповод и будет выкручивать его в своем ключе", - добавил Сличко.

Он отметил, что количество провокационных фейков и манипуляций, направленных на дискредитацию священнослужителей и верующих УПЦ МП в Украине, будет расти.

Что известно о Центре противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Ракетный удар по Украине - последствия обстрела

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 апреля Одесса была атакована российскими ракетами. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате удара есть погибшие и раненые.

Для этой атаки оккупанты использовали баллистическую ракету "Искандер" с кассетным боезарядом. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что это оружие было выбрано специально для массового убийства мирных украинцев. Количество погибших в результате этой атаки возросло до пяти, более 30 человек получили ранения.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал массовый ракетный удар российских оккупантов по Украине 27 апреля, отметив, что враг использовал "Калибры", но не применял дроны-камикадзе типа Shahed.

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