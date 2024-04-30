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С митрополита УПЦ МП "Паши-мерседеса" сняли электронный браслет - СМИ

Юрий Берендий
30 апреля 2024, 16:21
В пресс-службе Киевской областной прокуратуры отметили, что Печерский суд лишь частично удовлетворил ходатайство прокурора в отношении обвиняемого Павла Лебедя.
С митрополита УПЦ МП 'Паши-мерседеса' сняли электронный браслет - СМИ
Полиция сняла электронный браслет с митрополита УПЦ МП "Паши-мерседеса" / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Печерский районный суд города Киева принял решение о снятии электронного браслета с одиозного бывшего настоятеля Киево-Печерской Лавры, митрополита УПЦ (МП) Павла Лебедя, которого в народе прозвали "Паша-мерседес" из-за любви к элитным немецким автомобилям. Об этом сообщил "Союз православных журналистов" в своем Telegram-канале.

"Судья Печерского районного суда, постановила снять электронный браслет с митрополита Павла (Лебедя)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Киевской областной прокуратуры отметили, что суд лишь частично удовлетворил ходатайство прокурора по делу о продлении обязанностей митрополиту Павлу Лебедю в полном объеме. Об этом сообщает "Украинская правда".

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Суд решил не продлевать ему носить электронное средство контроля.

В прокуратуре отмечают, что митрополит все еще обязан:

  • не покидать место жительства без решения суда, кроме случаев, когда это связано с опасностью для жизни и здоровья;
  • воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями в уголовном производстве.

Смотрите видео о том, как с митрополита Павла Лебедя снимают электронный браслет:

С митрополита УПЦ МП 'Паши-мерседеса' сняли электронный браслет - СМИ
Скриншот

"Прокуратура не получила полный текст постановления, а в судебном заседании была объявлена только резолютивная часть постановления, поэтому сказать чем мотивировано такое решение суда, пока невозможно. Полный текст постановления будет объявлен 6 мая. Решение суда обжалованию не подлежит", - добавили в прокуратуре.

Кто такой Павел Лебедь

Митрополит Павел (также Павел, настоящее имя Петр Дмитриевич Лебедь, также известный под прозвищем Паша "Мерседес" (Тесла); 19 апреля 1961, село Борбин, Ровенская область) - православный священнослужитель, архиерей УПЦ (МП) с 1997 года, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии. Наместник Успенской Киево-Печерской лавры (1994-2023). С 2009 года - член Межсоборного присутствия Русской православной церкви, сообщает Википедия.

С 2002 года - председатель Синодальной комиссии по делам монастырей УПЦ (МП). С 2011 года - постоянный член синода УПЦ (МП). Противник предоставления автокефалии ПЦУ. С 2008 по 2014 год депутат Киевского городского совета от пророссийской Партии регионов.

Арест Павла Лебедя - в чем подозревают Павла Лебедя

Напомним, как ранее сообщал Главред, в апреле 2023 года СБУ объявила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям Уголовного кодекса и провела обыск его дома, где нашла драгоценности, иконы и предметы, указывающие на пророссийские взгляды митрополита. Ему предъявлено обвинение по статьям "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений" и "Оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Кроме того, СБУ обнародовала телефонные разговоры "Паши-Мерседеса", в которых он радуется оккупации Херсона и высказывает мнение, что Украина сама спровоцировала войну, называя ее "войной между Россией и Америкой", которая продлится "до последнего украинца".

Тем не менее, уже 7 августа митрополита УПЦ МП, экс-наместника Киево-Печерской лавры, Павла Лебедя ("Мерседеса") освободили из-под стражи под залог в размере 33 миллиона гривен.

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