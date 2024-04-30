Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери

Были нанесены удары по 3 местам дислокации в/ч ПВО и военному аэродрому.

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Взрывы в Крыму 30 апреля - все подробности / Коллаж Главреда. Фото: ASTRA, Defense Express, Минобороны РФ

Вследствие ракетных ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму в ночь на 30 апреля агрессором утрачены установки ПВО, есть повреждения войсковой части и одного вертолета. Сообщается о ликвидированных и "трехсотых" среди захватчиков.

Как сообщает ASTRA со ссылкой на источники в крымских МЧС, удары были нанесены по трем частям ПВО россиян - по объектам ВС РФ в селе Донское Симферопольского района (есть трехсотые и возгорание войсковой части; пожар тушили более 1,5 часа), Черноморского и Сакского районов.

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Сегодня ночью, 30 апреля, ракеты также атаковали военный аэродром "Джанкой" место дислокации вертолётного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. В результате атаки, по данным издания, были ранены 5 оккупантов.

Провоенный паблик "Кремлевская табакерка", в свою очередь, пишет о двух уничтоженных установках С-300 в Джанкое, повреждении вертолета Ка-52, трех ликвидированных оккупантов и 7 трехсотых.

Еще одна установка С-300 потеряна недалеко от Симферополя.

Оккупанты считают, что Украина ночью применила по ним баллистические ракеты ATACMS.

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

ATACMS в Украине - ВСУ передали дальнобойные ракеты

США уже во второй раз передали Украине ATACMS до 300 км - они вошли в первый пакет новой помощи на сумму 1 млрд долларов.

Первые поставки этих ракет в марте 2024 года осуществлялись тайно и стали приятным сюрпризом даже для Киева.

Отмечалось, что Вашингтон позволил ими бить по объектам россиян в Крыму. Ранее это было "красной линией" Администрации Байдена. Но терпение Соединенных Штатов, как писали СМИ, лопнуло, когда Россия начала атаковать Украину и ее критическую инфраструктуру северокорейской "баллистикой".

ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

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