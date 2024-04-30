В Крыму прогремели взрывы: в РФ заявили о работе ПВО и перекрыли Керченский мост

В ночь на 30 апреля во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Оккупанты перекрывали Крымский мост.
"В Симферополе слышны взрывы, пишут местные жители. Крымский мост тем временем перекрыли", - сообщил Telegram-канал Astra в 01:39.
По информации Telegram-канала Shot, были громкие взрывы над Симферополем и Джанкоем. По предварительным данным, работали силы ПВО.
"По словам подписчиков SHOT, первые взрывы раздались примерно в 1:25 ночи, всего было слышно более десяти мощных хлопков", - говорится в сообщении.
На канале уточнили, что ранее сообщалось о ракетной опасности над Крымским полуостровом.
В 2:09 движение по Крымскому мосту возобновлено.
Отметим, в Джанкое расположен аэродром оккупантов и базируется одна из бригад российской оккупационной армии.
Крымский мост (Керченский мост)
Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.
Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.
Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.
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