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В Крыму прогремели взрывы: в РФ заявили о работе ПВО и перекрыли Керченский мост

Анна Ярославская
30 апреля 2024, 06:43
В Симферополе и Джанкое минувшей ночью было громко. Всего было слышно более десяти мощных взрывов.
Крым, Севастополь, взрыв
В Крыму ночью были слышны взрывы /Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

В ночь на 30 апреля во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Оккупанты перекрывали Крымский мост.

"В Симферополе слышны взрывы, пишут местные жители. Крымский мост тем временем перекрыли", - сообщил Telegram-канал Astra в 01:39.

По информации Telegram-канала Shot, были громкие взрывы над Симферополем и Джанкоем. По предварительным данным, работали силы ПВО.

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"По словам подписчиков SHOT, первые взрывы раздались примерно в 1:25 ночи, всего было слышно более десяти мощных хлопков", - говорится в сообщении.

На канале уточнили, что ранее сообщалось о ракетной опасности над Крымским полуостровом.

В 2:09 движение по Крымскому мосту возобновлено.

Отметим, в Джанкое расположен аэродром оккупантов и базируется одна из бригад российской оккупационной армии.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил о том, что российские оккупанты в захваченном Крыму занимаются восстановлением системы противовоздушной обороны, а об усилении пока речь даже не идет.

В Главном управлении разведки Министерства обороны и Службе безопасности Украины анонсировали "жаркий курортный сезон" для российских оккупантов уже этим летом в оккупированном Крыму. Ведется активная работа для последующего освобождения полуострова.

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