"Возвращение военнообязанных в Украину": в Кабмине сделали заявление о решении

В вопросах войны не бывает приятных решений, военная кампания продолжается, и Украина должна одержать победу, сказала вице-премьер Ольга Стефанишина.

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Украина должна знать, сколько людей может мобилизовать - Стефанишина / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Украина не будет возвращать военнообязанных граждан из стран Евросоюза в принудительном порядке. Обновление военно-учетных данных направленно на то, чтобы определить, сколько украинцев государство потенциально могло бы мобилизовать. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В интервью DW она рассказала о том, что Киев просит украинцев за рубежом обновить военно-учетные данные, чтобы знать, сколько человек потенциально можно было бы мобилизовать.

"Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации - учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения", - отметила Стефанишина. видео дня

По ее словам, в мае в Украину приедет еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Илви Йоганссон, чтобы обсудить вопроса дальнейшего правового статуса украинцев за рубежом. Действующий механизм временной защиты граждан на территории Евросоюза действует до марта 2025 года.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", - подчеркнула Ольга Стефанишина.

Кратко про закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Украина приостановила консульские услуги военннообязанным за рубежом - главные новости:

Новый закон о мобилизации в Украине, который вступит в силу 18 мая, предусматривает обновление военно-учетных данных, в том числе, и военнообязанными гражданами, которые находятся за границей. Государство решило приостановить оказание консульских услуг военнообязанным украинцам за рубежом до тех пор, пока они не обновят свои данные для ТЦК.

Согласно постановлению Кабмина №443, военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет не смогут получить или обновить внутренние и заграничные паспорта в дипломатических учреждениях Украины за рубежом. Чтобы сделать паспорт, придется возвращаться домой.

Украинцам за границей не будут раздавать повестки, сказали в Министерстве обороны Украины. Обновить свои военно-учетные данные военнообязанные смогут через консульские учреждения или электронный кабинет.

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