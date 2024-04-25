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Украинцам за границей не будут раздавать повестки - заявление Минобороны

Дмитрий Видоменко
25 апреля 2024, 13:45
Украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не будут работать за границей, заявили в Минобороны.
Шеврон, повестка
За границей не будут вручать повестки: в Минобороны сделали заявление / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Украинские ТЦК и СП (в просторечии – военкоматы) не будут работать за границей, поскольку вручение повесток военнообязанным за границами Украины пока "выглядит нереальным" Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода".

Чиновник отметил, что Минобороны не уполномочено комментировать те или иные действия коллег из МИДа.

Как говорит Лазуткин, после вступления в силу нового закона о мобилизации у мужчин призывного возраста в Украине и за рубежом будет 60 суток ‒ на то, чтобы обновить военно-учетные данные, в том числе и через электронный кабинет.

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На уточняющий вопрос, означает ли это, что мужчинам из-за границы не нужно возвращаться в Украину, чтобы обновить свои данные, спикер Минобороны ответил: "Обязательно ехать в Украину не надо, но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, понятное дело, что стоит приезжать в Украину Для тех, кто за рубежом, будет возможность сделать это в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет."

Как говорит чиновник, сейчас в Минобороны делают все возможное, чтобы электронный кабинет, через который можно обновить данные, обязательно заработал в июне 2024 года.

"Электронный кабинет пока не предусматривает прохождения ВВК. Речь идет об обновлении данных прежде всего — изменения места жительства, изменение семейного положения, бронирование, резервирование, и так далее", — подытожил Лазуткин.

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Мобилизация в Украине - последние изменения в законе

Напомним, 2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает мобилизационный возраст украинцев с 27 до 25 лет. Также были подписаны законопроекты о выплатах семьям погибших на войне и введении электронного кабинета военнообязанных.

В то же время закон, подписанный президентом, не содержит положений об электронных повестках для военнообязанных. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что закон не предусматривает электронного вручения повесток, а лишь обновление данных в электронном кабинете.

11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Согласно действующему законодательству, новый закон вступит в силу через месяц после подписания главой государства. Закон вводит базовую военную подготовку и исключает срочную службу.

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