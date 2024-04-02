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Электронные повестки в кабинете военнообязанного: в Минобороны сделали заявление

Андрей Ганчук
2 апреля 2024, 22:47
В Министерстве обороны Украины объяснили, зачем нужен электронный кабинет военнообязанного, и есть ли в новом законе положения о е-повестках.
Мобилизация
Электронных повесток в Украине не будет - Минобороны / Коллаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ВСУ

В законе, который подписал президент Владимир Зеленский, нет положений, в которых речь шла бы о появлении электронных повесток в электронном кабинете военнообязанного. Об этом заявила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она сказала о том, что электронные повестки на данный момент не предусмотрены законодательством.

"По закону, который был принят и подписан, ни одного положения по электронному вручению повесток сейчас нет", - объяснила Черногоренко.

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Также Катерина Черногоренко подчеркнула, что электронный кабинет нужно только для обновления данных.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Законопроект о мобилизации – главные новости:

Верховная Рада Украины 7 февраля приняла законопроект о мобилизации в первом чтении. Инициативу под №10449 поддержали 329 народных избранников. Депутаты продолжают работать над законопроектом.

Комитет Рады по вопросам обороны уже рассмотрел все 4269 правок в законопроект о мобилизации, сказал нардеп от Голоса Ярослав Железняк. Работа продолжается. Как ожидается, через 2 недели документ вынесут на голосование в сессионный зал парламента.

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал ряд законопроектов, среди которых документ, предусматривающий запуск электронного кабинета военнообязанного в Украине. Рада приняла законопроект еще два месяца назад.

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