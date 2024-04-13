Оцифрованы миллионы запросов: в Минобороны заявили о новом этапе мобилизации

Электронная система "Обериг" интегрирована со многимм государственными ресурсами.

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В Украине принят закон о мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил о том, что уже оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут подлежать мобилизации во всех 24 регионах Украины и Киеве.

Минобороны перезапустило электронную систему "Обериг", которая обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого отдельного субъекта, рассказал он во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Уточняется, что эта система интегрирована с Государственной налоговой службой, Министерством юстиции, Государственной пограничной службой, Министерством образования, Государственной миграционной службой и судебной администрацией.

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Уже сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан, при этом большинство регионов успешно наладили процесс ввода данных о статусе прохождения ВВК.

"Однако, чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, мы планируем увеличить мощности команд, работающих в ТЦК и СП, и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина. Наша цель – обеспечить прозрачность и оперативность каждого шага этого важного процесса, предоставить каждому гражданину возможность реализовать свой долг защиты Родины", – добавил Гаврилюк.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось о том, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.

Напомним, ранее комитет национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины утвердил окончательный вариант положений военно-транспортной обязанности в законопроекте о мобилизации. МВД предоставит для ТЦК сведения о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ.

Кроме этого, из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

/ Инфографика: Главред

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